Giulia De Lellis e Andrea Damante Sono Tornati Insieme! Le Prove!

Gossip U&D - Rosa Perrotta contro Giulia De Lellis : 'Omofoba - ha finto di tornare con l'ex' : Rosa Perrotta rompe il silenzio dopo il duro attacco social arrivato da parte di Giulia De Lellis, la quale ha postato un messaggio al vetriolo su Instagram contro Pietro Tartaglione, accusandolo di essere andato in televisione a parlare dell'arrivo di suo figlio per soldi. In un primo momento, l'ex tronista aveva preferito starsene da parte poi però ieri sera ha scelto di dire la sua e lo ha fatto con una serie di stories che ha postato su ...

Giulia De Lellis contro Pietro Tartaglione : "I miei sentimenti non sono copertine". La replica : "Grande maleducata" : E' scontro social tra Pietro Tartaglione, futuro papà di Domenico, frutto dell'amore con Rosa Perrotta e Giulia De Lellis, tornata single dopo qualche mese di relazione con Irama. Ecco cosa ha scritto, sui propri social, l'ex corteggiatore di 'Uomini e Donne' da infastidire la giovane influencer:prosegui la letturaGiulia De Lellis contro Pietro Tartaglione: "I miei sentimenti non sono copertine". La replica: "Grande maleducata" pubblicato ...

Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione litigano sul web - lui : 'Sei una grande maleducata' : Un post che Pietro Tartaglione ha pubblicato su Instagram l'altra sera, ha scatenato la furente reazione di Giulia De Lellis: la romana ha risposto a tono all'attacco che le avrebbe fatto l'ex corteggiatore di Uomini e Donne dopo l'annuncio ufficiale della fine della sua storia con Irama. Il compagno di Rosa Perrotta si è difeso dicendo di non aver mai fatto il nome dell'influencer nel messaggio incriminato, ed ha concluso il tutto dandole della ...

Irama - è finita con Giulia De Lellis : “Mi pedinavano anche all’estero”. E si lasciano anche Taylor Mega e Tony Effe : La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis è finita. È stato lo stesso cantante ad annunciarlo con un post su Instagram: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. Poi ha lanciato una stoccata: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi ...

Irama sui social conferma la rottura con Giulia De Lellis : Amore finito tra Irama e Giulia De Lellis dopo le voci dei giorni scorsi, a confermare la rottura è stato lo stesso cantante con una story su Instagram. “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene”. Poi ha aggiunto: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero”. Irama non ...

