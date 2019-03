Giochi da tavolo | nel weekend torna il PisaCON

Da Hogwarts con furore : in arrivo tre nuovi Giochi da tavolo a tema Harry Potter : In questa versione del classico "gioco delle parole" si potranno ovviamente inserire sia lemmi di natura babbana che provenienti direttamente dal mondo magico come i nomi dei personaggi, luoghi, ...

I Giochi da tavolo sono il vaccino migliore alle slot. Fa’ la mossa giusta! : Che in Italia siano ormai in molti ad aver contratto dipendenza dall’azzardo (in prevalenza dalle cosiddette “macchinette”) è un fatto acclarato, che sta provocando danni in tanti tessuti sociali: il “gioco d’azzardo patologico” (azzardopatia) è ormai una dipendenza riconosciuta e trattata nei SerD. Ma noi possiamo fare qualcosa per contrastare questo fenomeno? Sì, possiamo, perché esiste una sorta di vaccino che va diffuso quanto più possibile: ...

Il Monopoly di Friends e gli altri Giochi da tavolo in edizione speciale nerd : Monopoly FriendsRisiko Star WarsUno Star TrekTrivial Pursuit The Big Bang TheoryCluedo Doctor WhoScarabeo Harry PotterAllegro chirurgo Rick and MortyPictionary Austin PowersCranium SpongebobSimpsons Don't Panic Board GameIl gioco in scatola sta al nerd come l’asciugamano sta al palestrato. Non c’è accessorio che meglio si adatti alla specie geek e infatti chiunque ami fumetti, film di fantascienza e videogame apprezza quasi sempre anche la ...