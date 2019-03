Giappone | indice anticipatore calato in gennaio a 95 | 9 punti

Giappone : peggiora economia in dicembre - superindice delude : peggiorano le condizioni economiche in Giappone . Secondo il Cabinet Office del Giappone, il superindice relativo al mese di dicembre si è attestato a 97,5 punti in calo rispetto ai 97,9 punti della ...

Giappone - indice servizi peggiora a dicembre : Rallenta la crescita del settore dei servizi Giapponese nel mese di dicembre . L'indice elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione negativa dello 0,3% su base mensile . Su base annua si registra un incremento dello 0,4% dal -0,4% precedente. Il comparto che ha contribuito di ...

Giappone : indice del terziario calato dello 0 - 3% sequenziale : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in Giappone l'indice di attività del settore terziario è calato dello 0,3% su base sequenziale in dicembre, contro la flessione dello 0,4% della lettura finale di ...

Giappone : indice anticipatore sceso in dicembre a 97 - 9 punti : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece calato in dicembre a 102,3 punti dai 102,9 punti di novembre, 104,9 punti in ottobre,, contro i 102,2 punti attesi ...