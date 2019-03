huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Bufera per l'iniziativadiche, in occasione dell'8 marzo, ha pubblicizzato sul proprio profilo Facebook uncon l'identikit di coloro che denigrerebbero la donna ed il suo ruolo nella società. Ora a prendere posizione rispetto alle polemiche giungee autore del manifesto per l'8 marzo che ha suscitato così tanto scandalo da essere rimosso da tutti i profili social ufficiali del partito.dice la sua dalle pagine del CorriereSera:"Non so quali siano i punti in cui il nostroè in disaccordo: sono stato, probabilmente si tratta dell'interpretazione che questoporta", ammette dopo aver imbarazzato pure Matteo Salvini e ilregionale calabrese Domenico Furgiuele. "Io sono a favoreparità di diritti di donne e uomini ma ...

alessandro_fato : RT @aelledesign: Questo troglodita di #Cerrelli sarebbe anche un avvocato cassazionista, esperto in diritto di famiglia e della persona. Al… - silviaciucciosa : RT @HuffPostItalia: Giancarlo Cerrelli, segretario della Lega di Crotone: 'Frainteso il volantino per l'8 marzo. Il femminicidio? Un pretes… - ERTIGRE2 : RT @aelledesign: Questo troglodita di #Cerrelli sarebbe anche un avvocato cassazionista, esperto in diritto di famiglia e della persona. Al… -