Giallo dei fratelli trovati morti a Padova | spunta una scritta col sangue sul muro della

Porto-Roma - Pallotta furente dopo l’eliminazione dei Giallorossi : “stufo di questa merda” : Il Presidente della Roma twitta al veleno dopo l’eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Champions League: le parole di James Pallotta dopo un match contraddistinto dalle polemiche arbitrali, James Pallotta ha voluto dire la sua sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League disputata ieri sera tra Roma e Porto. Il club portoghese ha eliminato dal torneo europeo la squadra italiana, che però ha da rimproverare ...

Porto-Roma 3-1 : la Champions dei Giallorossi finisce tra delusione e rabbia. Giallorossi scippati dal Var : dal nostro inviato OPORTO Le lacrime di Florenzi, sul terreno di gioco dell'Estadio do Drago, dopo l'eliminazione: la Roma è fuori dalla Champions, arrendendosi alla fine del 2°...

Porto-Roma 3-1 : finisce la Champions dei Giallorossi. Var decisiva : Il Porto ha battuto la Roma 3-1 dopo i tempi supplementari nel ritorno degli ottavi di Champions. In virtù del risultato dell'andata (2-1 per la Roma), i lusitani sono promossi ai quarti....

Porto-Roma La diretta dalle 21 Giallorossi all'assalto dei quarti : Nella gara d'andata, . Al do Dragao, nel match di ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Roma, la squadra di Conceicao proverà a ribaltare il 2-1 subito all'Olimpico. I lusitani sperano di ...

Biathlon - le aspettative degli azzurri alla vigilia dei Mondiali. Lisa Vittozzi : “Voglio la medaglia individuale. Il pettorale rosso e Giallo venerdì…” : alla vigilia dei Mondiali di Biathlon, che scatteranno domani ad Oestersund, in Svezia, e termineranno domenica 17 marzo, hanno parlato tre degli azzurri impegnati nella rassegna iridata che scenderanno in pista già domani nella staffetta mista. Queste le loro dichiarazioni raccolte dal sito federale. Lisa Vittozzi è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo ed ha grandi ambizioni: “Durante le due settimane di pausa ho pensato ...

Il Giallo dei fratelli uccisi a Padova - segni di mattanza in casa : “Hanno lottato più di un’ora” : Mistero sulla morte dei fratelli Donatella e Piermatteo Rigon, trovati cadavere nella loro villa di via Faggin a Padova. Il quadro che emerge dalle indagini è complesso: in casa ci sarebbero segni di mattanza, una lotta quasi disperata tanto che le pareti e le scale erano piene di sangue, con schizzi e impronte delle mani.Continua a leggere

Champions League : Roma - con il Porto è vietato sbagliare. La qualificazione ai quarti dei Giallorossi a 1 - 50 su Sisal Matchpoint : Dopo la sconfitta nel derby, la Roma si rituffa nella Champions League per la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto e lì è davvero vietato sbagliare. Il 2-1 a favore dei giallorossi del match di andata è un risultato che tiene ancora aperto il discorso qualificazione e inoltre i lusitani, in casa hanno un rendimento molto positivo con 18 vittorie in 22 gare interne. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint non sarà facile per i ...

Roma - l'imbarazzante notte dei fantasmi vestiti di Giallo e rosso : Doveva essere il derby di Dzeko, a secco all'Olimpico in campionato dal 28 aprile dello scorso anno; poteva essere il derby del talentuoso Zaniolo, debuttante nella stracittadina Romana dopo aver ...

'Laziale Mahmood'. Striscione dei tifosi Giallorossi all'obelisco : 'Laziale Mamhood' si legge nello Striscione, quando il realtà il cantante ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport di non essere interessato al calcio. Che Mamhood, allora, secondo i romanisti, ...

Infortunio Manolas e Under - le condizioni dei Giallorossi : Infortunio Manolas E Under – I prossimi saranno 10 giorni decisivi per il futuro della stagione della Roma. Tra Lazio e Porto i giallorossi si giocheranno molto e fondamentale sarà per Di Francesco avere i migliori uomini al top della forma. La partita di Frosinone ha lasciato segnali sia positivi che negativi: tra i primi […] L'articolo Infortunio Manolas e Under, le condizioni dei giallorossi proviene da Serie A News Calcio - ...

"Noi - gendarmi dei politici". Conversazione con Thierry Lahore - gilet Giallo tra la Francia e l'Italia : Nella galassia frastagliata e liquida dei gilet Gialli sembra esserci un unico fil rouge, ergersi ad autorità garante dei diritti del cittadino nel controllo dei politici. O, per dirla con le parole di Thierry Lahore, uno degli esponenti del movimento nato in Francia, essere "gendarmi dei politici". Una sorta di cane da guardia del potere 2.0 capace di revocare "il mandato a un politico che non rispetta il volere del popolo ...

Il no dei Gialloverdi alla Tav come il Pci contro l'Autosole : L'Autostrada del Sole? "Non sappiamo bene a cosa serva, non esiste uno studio serio e completo sulle conseguenze che il colossale nastro stradale avrà sull'economia del paese, non sono state calcolate le conseguenze del permanere di un sistema di viabilità ordinaria assolutamente rachitico attorno alla fettuccia autostradale", è evidente insomma "l'impegno di spremere l'economia nazionale nella direzione di una motorizzazione individuale ...