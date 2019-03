Francesco Lo Coco | la procura indaga per istigazione al suicidio “La sua agenda fitta di

Roma - l’ematologo Francesco Lo Coco si è suicidato gettandosi nel Tevere. Aveva 63 anni : Era a pranzo in un ristorante sul Tevere quando si è alzato dicendo di andare in bagno. Ma si è suicidato, gettandosi nel fiume. Francesco Lo Coco, 63 anni, ordinario di Ematologia all’università di Roma Tor Vergata, era uno scienziato noto a livello internazionale per aver messo a punto la prima terapia per la cura della leucemia senza ricorrere alla chemio. Ne dà notizia sul suo sito la Società italiana di ematologia. Al momento restano ignote ...