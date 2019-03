Formula 1 | GP Australia | la sfida Mercedes-Ferrari e il bilancio su tutti i team

Formula 1 : inizio stagione il 17 marzo in Australia - 5 gare in chiaro su TV8 : Nel weekend comincerà la nuova stagione del Motomondiale. La Formula 1, invece, tornerà ad accendere i motori nel fine settimana successivo. Tutto è pronto per la 70ª edizione del campionato mondiale, che scatterà da Melbourne il 17 marzo con il Gran Premio d’Australia. Si terminerà l’1 dicembre ad Abu Dhabi. Era dal 1963 che una gara non veniva disputata nel corso dell’ultimo mese dell’anno. Il calendario di F1 proporrà in totale 21 gare, tra ...