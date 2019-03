Fogli | Corona e lo scontro tra Nina Moric e Belén | «Sei l’ultima che può fare la morale»

Decisione Mediaset : allontanati gli autori dell'Isola per il caso Fogli-Corona : Mediaset, in seguito all'increscioso episodio televisivo verificatosi durante l'ultima puntata del reality L'Isola dei Famosi ai danni di Riccardo Fogli naufrago in Honduras, ha rilasciato una nota in cui ha informato il pubblico che la capoprogetto Cristiana Farina e alcuni autori sono stati allontanati dal programma con effetto immediato. Il web dopo la puntata di lunedì scorso dell'Isola dei Famosi era insorto contro la produzione per avere ...

Karin Trentini - la moglie di Riccardo Fogli e le accuse di Fabrizio Corona all’Isola : la reazione : “Non lo sanno che tutto questo ci fortificherà. Se ti avessi qui sarebbe diverso, sarei più forte. Chi non ha amore dentro vuole toglierlo agli altri“. Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli dal 2010, dalla quale il cantante ha avuto una figlia, Michelle, è intervenuta su Instagram sulla bufera scatenatasi intorno all’intervento di Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi. Intervento durante il quale Corona ha umiliato ...

Caso Fogli all'Isola - Nina Moric : 'Non ho difeso Corona'. Frase contro Belen? Episodio spiacevole con Carlos : Anche Nina Moric interviene per dire la sua sul Caso Corona-Fogli all' Isola dei Famosi . L'ex moglie di Fabrizio ha pubblicato dei video nelle Stories di Instagram per replicare a Belen Rodriguez , ...

Nina Moric attacca Belen Rodriguez : “Non mi sarei aspettata che proprio tu facessi la morale a Corona per Riccardo Fogli” : “Dico solo che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com’è che il rispetto non ha più valore?”, Belen Rodriguez aveva scelto queste parole per commentare a caldo lunedì scorso l’ormai noto filmato trasmesso a L’Isola dei Famosi con Fabrizio Corona e l’umiliazione di Riccardo Fogli. La showgirl argentina aveva poi aggiunto l’hashtag #chevergogna pubblicando una foto ...

Nina Moric vs Belen : “Non doveva commentare la vicenda Fogli – Corona” : Nina Moric contro Belen Rodriguez: “Non doveva commentare la vicenda Fogli all’Isola dei famosi” L’intervento di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi, direttamente e indirettamente, sta coinvolgendo tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Molti personaggi, più o meno conosciuti dal pubblico del piccolo schermo, si sono sentiti di dire la loro in merito alla […] L'articolo Nina Moric vs Belen: “Non ...

Sergio Vastano : “Corona vs Fogli - una cosa marcia” : Sergio Vastano a Radio Cusano Campus: “Al Drive In ritmi forsennati, c’era grande disciplina. Oggi la parolaccia in tv è stata sdoganata, da noi la potevano dire solo i Trettré. Alcuni film oggi non li rifarei. I Ragazzi della Notte con Jerry Calà? Io mi attengo sempre al copione anche se questo è una m… Caso Riccardo Fogli? Non ci si può comportare così. Non si può dare parola a tutti, tanto meno a Corona. Sull’Isola poi ti deprimi, io mollai ...

ISOLA DEI FAMOSI - CASO CORONA-Fogli/ Mediaset : la verità di Alessia Marcuzzi solo... : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Isola Dei Famosi - Caso Corona-Fogli/ Mediaset : Alba Parietti risponde ad Aldo Grasso : Caso Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

ISOLA DEI FAMOSI - CASO CORONA-Fogli/ Via autori-capoprogetto : interviene Pier Silvio : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

Isola - il sospetto choc : 'Un accordo tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli' : Riccardo Fogli e l'umiliazione in diretta all' Isola dei Famosi . Non accennano a placarsi le polemiche per il videomessaggio inviato da Fabrizio Corona all'ex frontman dei Pooh. E a poche ore dall'...

Bufera all'Isola dei famosi per il caso Corona-Fogli : la Marcuzzi insultata su Instagram : Non tende a placarsi la Bufera scoppiata dopo la messa in onda della scorsa puntata dell'Isola dei famosi, in cui Fabrizio Corona tramite un videomessaggio, ha raccontato la sua verità sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, il quale è stato costretto ad ascoltare parole pesanti e cattiverie gratuite da parte dell'ex re dei paparazzi che gli ha dato più volte del vecchio e tradito. Quanto visto in diretta tv ha scatenato il ...

Riccardo Fogli : la solidarietà di Red Canzian - Stefano D'Orazio dopo il video di Fabrizio Corona : dopo Roby Facchinetti, anche gli altri ex componenti dei Pooh hanno deciso di mostrare la propria vicinanza a Riccardo Fogli per il trattamento riservatogli dalla produzione dell'Isola dei Famosi nella gestione del presunto tradimento della moglie Karin Trentini.prosegui la letturaRiccardo Fogli: la solidarietà di Red Canzian, Stefano D'Orazio dopo il video di Fabrizio Corona pubblicato su Gossipblog.it 06 marzo 2019 18:51.

Isola dei Famosi - il trionfo di Riccardo Fogli dopo lo schifo in diretta : le cifre che lo incoronano : Non tutti i mali vengono per nuocere: i bookmaker di Sisal Matchpoint piazzano Riccardo Fogli sul podio dei vincitori de l' Isola dei Famosi 2019. Nonostante il pessimo momento di televisione e lo ...