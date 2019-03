Fiumicino | la denuncia dell’avvocatessa | “Un agente mi ha detto che non posso essere

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Lei è di pelle scura, non puòeuropea”. È il 4 marzo scorso quando undella Polizia doganale in servizio all’aeroportodi Roma risponde così a Esohe Aghatise, avvocatessa e cittadina italiana. Che poi sui social network ricostruisce la vicenda, sottolineando che il poliziotto era “convinto che per il colore della mia pelle non potessi stare nella fila ‘passaporti europei’”. L’amica giornalista di Aghatise, Julie Bindel, prova a filmare la scena, “ma è intervenuto un collega dell’, forse un suo superiore, e l’ha minacciata d’arresto”. Il racconto dell’avvocatessa è tutto sulla sua pagina Facebook: “Scendo dall’aereo, in arrivo da Londra e mi dirigo verso la dogana. Al bivio dei passaporti, tra cittadini europei e tutti gli altri, mi giro verso l’uscita cittadini europei. Ero in compagnia di Julie ...

