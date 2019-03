Femminicidio | 23enne trovata morta in casa a Messina | confessa il fidanzato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Una ragazza di 23 anni, Alessandra Immacolata Musarra, è statain, nel quartiere di Santa Lucia Sopra Contesse. Il, Christian Ioppolo, rintracciato e interrogato a lungo dalla polizia, hato di averla uccisa. L’indagine è coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e per l’uomo c’è un provvedimento di fermo.Secondo quanto riporta, La Repubblica, i familiari della vittima si sono allarmati perché la giovane non rispondeva più alle loro chiamate. Quando sono arrivati nelladove viveva coll’hanno ridistesa sul pavimento con molti lividi sul volto. Hanno chiamato soccorsi ma per la donna era ormai troppo tardi.L'articoloinilproviene da Il Fatto Quotidiano.

