Fca | ai dipendenti premio di produzione per il piano 2015-2018 | vale il 4% dello stipendio

Fca - Manley : "Con gli investimenti in Italia andiamo avanti. Le alleanze? Siamo indipendenti ma aperti" : Un piano di investimenti che non si arresta. E che, per le fabbriche Italiane, vale 5 miliardi. La conferma, per Fca, è arrivata dall'amministratore delegato Mike Manley, durante un incontro con la stampa al Salone di Ginevra.L'ipotesi di nuove alleanzeAl meeting, Manley ha parlato anche di alleanze dopo che, ieri, Bloomberg, aveva riportato che il gruppo Psa avrebbe guardato a possibili intese con altri grandi costruttori, tra cui Fca e General ...

Fca Bank Prestiti Personali 2019 : come richiedere un prestito per dipendenti Fiat : In questo articolo vedremo come richiedere un prestito personale presso la FCA Banke i vantaggi e le offerte previste per il 2019 destinate per i dipendenti Fiat ma anche a tutti coloro che vogliano usufruire di un finanziamento presso questo istituto di credito. FCA Bank: requisiti per ottenere un prestito Per prima cosa chi voglia rivolgersi a FCA Bank, sia che si tratti di dipendente Fiat che di cliente ordinario, deve valutare se è in ...

Fca : a febbraio bonus per dipendenti italiani - a quelli di Pomigliano e Verrone fino a 1.580 euro : La politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell'ambito del piano industriale ...

Fca : bonus ai dipendenti per il 2018 - in media 1.250 euro : Roma, 31 gen., askanews, - Fiat Chrysler darà ai dipendenti in Italia un bonus contrattuale per i risultati del 2018, pari in media a oltre 1.250 euro. Fca ha comunicato ai sindacati 'i valori del ...

