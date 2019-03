Fake News | in Italia picco massimo in corrispondenza delle politiche

Fake News o make news? : Il problema legato al diffondersi in rete delle Fake news è di estrema attualità, ora più che mai, se considerato anche alla stregua di un'altra tematica, riguardante la possibile approvazione della cosiddetta Direttiva Copyright.La questione ha acceso il dibattito perché, a seconda da che lato la si guardi, si plaude allo sforzo normativo o lo si etichetta come intento repressivo di un mezzo che non può essere ...

Fabrizio Corona : "50 mila euro per il video all'Isola dei famosi? Fake news" : "50.000 euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere Fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa". Così Fabrizio Corona risponde all'Adnkronos sulle indiscrezioni circa il pagamento del suo discusso intervento nella puntata di lunedì scorso dell'Isola dei ...

AGCOM pubblica dati statistici su Fake News - a che servono? : Diciamolo subito, lo studio di AGCOM ha solo fini statistici e non serve a contrastare chi fa della disinformazione uno status da cui ricavare guadagni. Dunque, serve a poco o nulla sapere che il 18 per cento delle notizie in rete è falsa, il dato si riferisce solo all’Italia, ma (Continua a leggere)L'articolo AGCOM pubblica dati statistici su Fake News, a che servono? è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Duma approva legge contro Fake News sul web : La Duma ha approvato in terza e ultima lettura il ddl che vieta la diffusione di fake news su internet. La norma prevede il divieto di pubblicazione sui "media online" e nelle reti "d'informazione e telecomunicazione" di "notizie non verificate presentate come fatti" e da' il potere alle autorita' - tramite l'autorita' per le telecomunicazioni - di bloccare le testate che non "rimuovono immediatamente" i contenuti giudicati come fake news. Lo ...

Usa - 18enne sfida la madre No-vax : "Basta Fake news" : Lo scetticismo contro i vaccini ha fatto impennare i casi di morbillo , saliti a livelli choccanti nel mondo secondo l' Unicef ; per l'Organizzazione mondiale della sanità, Oms , i No-vax sono ...