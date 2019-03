Facebook si fonde con Instagram e Whatsapp per proteggere la privacy

gqitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019)first. Con queste due parole l'amministratore delegato di, Mark Zuckerberg, ha deciso di rivoltare la propria creatura come un calzino, provando a tirarla fuori dalle sabbie mobili in cui è finita dopo lo scandalo dovuto a Cambridge Analytica. Il social network per eccellenza vuole cambiare registro: se per 15 anni ha impostato il proprio business sulla raccolta dei dati degli utenti, la profilazione degli account e la vendita di informazioni alle aziende per motivi pubblicitari, da oggi si punta a un approccio basato sulla crittografia end-to-end, sulla sicurezza dei dati personali e su una gestione dellatrasparente. «hanno aiutato le persone a connettersi con amici, comunità e interessi come se fossero in una enorme piazza virtuale. Ma adesso gli utenti cercano l'intimità del proprio salotto per comunicare ...

dsDanceSide : RT @luca_ercolani: Se l’idea del burlesque classico vi intimidisce, ecco il Fitness Burlesque, un format che fonde #danza, #burlesque e #fi… - luca_ercolani : Se l’idea del burlesque classico vi intimidisce, ecco il Fitness Burlesque, un format che fonde #danza, #burlesque… - RcmItalia : Olio secco super nutriente ad assorbimento rapido. La polvere a 24 carati si fonde perfettamente sulle labbra, lasc… -