Fabrizio Corona | 50 mila euro per il video all' Isola dei famosi? Fake news

blogo

(Di giovedì 7 marzo 2019)"50.000per undi tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa". Cosìrisponde all'Adnkronos sulle indiscrezioni circa il pagamento del suo discusso intervento nella puntata di lunedì scorso dell'deiL'imprenditore effettivamente sarà il protagonista di una conferenza stampa fissata per oggi alle ore 15 presso il suo ufficio ano. Durante l'incontro, fanno sapere dal suo entourage, "parlerà della vicenda Riccardo Fogli con delle dichiarazioni straordinarie senza esclusione di colpi" e "sarà disponibile per interviste". Intanto nelle prossime ore potrebbe esserci maggiore chiarezza su chi siano gli autori dell'dei...

NicolaPorro : “Alla fine siamo tutti un po’ cornuti, Riccardo”. Il cantante Fogli umiliato in diretta da Fabrizio Corona. Era nec… - rtl1025 : ?? Lo riferisce #Mediaset in una nota, fuori anche alcuni autori La decisione è stata presa dopo i fatti dell'ultim… - italianaradio1 : Isola dei Famosi, Fabrizio Corona sul “caso Fogli”: “La storia è andata tutta in un altro modo e oggi lo racconterò” -