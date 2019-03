Europa League | i pronostici di William Hill | impegno più facile per il Napoli

calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Dopo la due giorni di Champions, è ora il turno dell’. Questa sera andranno in scena tutte le gare di andata, tra le quali spiccano quelle che coinvolgono le italiane.Alle 18.55 l’Inter, in crisi dopo la sconfitta di Cagliari per 2 a 1, cerca di trovare motivazione ed energie in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Per il primo incontro tra le due squadre i valori sui segni tradizionali sono a favore della formazione tedesca (2.20), mentre il pareggio e il successo dei nerazzurri varrebbero entrambi 3.30. Riflettori puntati su Lautaro Martínez, protagonista della Quota Maggiorata che lo vede sulla lavagna di, il più autorevole bookmaker britannico, nei panni di Primo Marcatore associato a un moltiplicatore decisamente da non sottovalutare (8.00). Il compito del “Toro” interista è duplice: salvare la panchina di ...

