Euro | chi sono gli italiani che si sono arricchiti con l' austerity

Europa League - il Napoli attende il Salisburgo : il match in chiaro e su Sky : Dove vedere Napoli Salisburgo Europa League – Dopo la sconfitta con la Juventus, che si è portata a 16 punti di distanza, il Napoli si rituffa in Europa League con l’obiettivo di arrivare in fondo alla competizione. Gli azzurri al sorteggio degli ottavi hanno evitato le temute inglesi, ma dovranno comunque non sottovalutare il Salisburgo, […] L'articolo Europa League, il Napoli attende il Salisburgo: il match in chiaro e su Sky è ...

Rifiuti - Ilva - Terra dei Fuochi - smog - habitat naturali : l’Europa stanga l’Italia sull’ambiente. La lista nera in 17 punti : L’avvio del processo contro l’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’inquinamento che lo smaltimento illegale dei Rifiuti ha prodotto nella ‘Terra dei Fuochi’ non fa che peggiorare la posizione del nostro Paese nel contesto europeo sui temi ambientali. Dalle discariche in attesa di bonifica allo smog, c’è molto lavoro da fare. Ancora di più se si pensa che, in generale, l’Italia è uno degli stati che meno rispetta le ...

Legge 104 : bonus Inps da 1900 Euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali : Legge 104: bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104 Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d’ arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio. Un bonus dell’ importo di euro 1.900 erogato dall’ Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani ...

Alessio Vinci morto sotto una gru a Parigi - una testimone a Chi l'ha Visto : 'Diceva di aver vinto 300mila Euro' : Chi l'ha Visto? indaga sulla morte di Alessio Vinci , il ragazzo di Ventimiglia trovato morto a 18 anni in un cantiere sotto una gru a Parigi. Tante le domande a cui trovare una risposta, a partire ...

L’Europa richiama i grillini : sulla Tav non si può scherzare : “Il forse non esiste”. Sono le parole del vice premier Matteo Salvini prima di entrare a Palazzo Chigi per il

Roma : questa sera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a collegare Asia - Europa e Africa : PRIMAPRESS, - Roma - questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude prima in Europa. Giù lo spread : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

La Sampdoria crede nell’Europa e chiama a raccolta i tifosi allo stadio : Sampdoria Europa League tifosi stadio. La lotta per ottenere un posto alla prossima Europa League si è fatta ormai sempre più avvincente e sono diverse le squadre che ambiscono a questo obiettivo. Tra queste c’è anche la Sampdoria, apprezzata anche dagli addetti ai lavori per il bel gioco che è in grado di esprimere grazie […] L'articolo La Sampdoria crede nell’Europa e chiama a raccolta i tifosi allo stadio è stato realizzato ...

Suning pronta a investire : 1 - 3 miliardi per marchi Europei : Suning, società proprietaria dell’Inter, avrebbe stanziato circa 1,3 miliardi di euro per l’acquisto di marchi europei nei prossimi tre anni. Lo scrive “SkyTg24”, spiegando che se da un lato Suning punta a conquistare la presenza di brand importanti, dall’altra gli stessi marchi potranno contare su una fetta ampia di consumatori. La società con sede a […] L'articolo Suning pronta a investire: 1,3 miliardi per marchi europei è ...

Suning pronta a investire nei marchi Europei - : Finanza & Dintorni Suning, nota a tutti per aver preso le redini dell'Inter, è pronta a investire 1,3 miliardi di euro in brand europei nei prossimi tre anni.

Ariana Grande ha svelato chi aprirà i concerti del tour Europeo : Indovina indovinello? The post Ariana Grande ha svelato chi aprirà i concerti del tour europeo appeared first on News Mtv Italia.

BPCO : approvata in Europa l’estensione della indicazione per la tripla terapia in formulazione extrafine di Chiesi : Chiesi, Gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), annuncia che la Commissione Europea ha approvato l’estensione dell’indicazione terapeutica per la sua tripla terapia (ICS/LABA/LAMA) in formulazione extrafine, riconoscendone i benefici nella prevenzione delle riacutizzazioni e nel controllo dei sintomi in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), da moderata a severa, non adeguatamente ...

Donne e auto nuova : oltre 5000 Euro in meno rispetto agli uomini - i marchi preferiti dal genere femminile : Le Donne spendono €5.500 in meno degli uomini per comprare l’auto nuova; per il 42% i bassi consumi sono una priorità. meno budget ma più preparazione degli uomini nel processo di scelta e acquisto La scelta dell’auto nuova è un processo influenzato da tanti fattori, tra cui il potere di acquisto, le esigenze pratiche della propria quotidianità, i gusti estetici e i costi di gestione. Che conseguenze hanno sulle Donne tutti questi ...

Guy Verhofstadt : “Macron è il leader della nuova Europa. Porte chiuse al M5S - ha scelto Salvini” : Nel nuovo Parlamento europeo non ci sarà più il gruppo dei liberali europei, decisivi per formare una maggioranza con i popolari e socialisti. «Nascerà un nuovo contenitore, più ampio» annuncia Guy Verhofstadt, ex premier belga e attuale capogruppo dei liberali (Alde) a Strasburgo. Ma in questo nuovo raggruppamento, che punta a essere il secondo do...