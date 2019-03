Esonero Di Francesco | il messaggio social di Zaniolo arriva dritto al cuore FOTO

Esonero Di Francesco - Pallotta si espone : le prime parole del Presidente della Roma : James Pallotta parla a seguito dell’Esonero di Eusebio Di Francesco: le parole del Presidente della Roma “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso. Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”. Così James Pallotta, sul sito ufficiale della Roma, ha ringraziato e ...

Roma Ranieri verso la panchina : UFFICIALE l’Esonero di Di Francesco : Ranieri Roma – La Roma ha esonerato l’allenatore Eusebio Di Francesco, all’indomani dell’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto. Lo ha annunciato il club giallorosso su Twitter. L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club. La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina […] L'articolo Roma Ranieri verso la panchina: ...

Roma - ufficiale l’Esonero di Di Francesco : al suo posto in arrivo Claudio Ranieri : La società giallorossa ha deciso di esonerare Di Francesco, al suo posto arriva Claudio Ranieri fino al termine della stagione Eusebio Di Francesco chiude la sua esperienza con la Roma, il club giallorosso ha esonerato il proprio allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Porto. Ranieri – AFP/LaPresse Nonostante l’ex Sassuolo abbia diretto l’allenamento di questo pomeriggio, Pallotta ...

Roma - Eusebio Di Francesco guida l’allenamento : l’ipotesi Esonero si allontana : Roma, Eusebio Di Francesco ha guidato l’allenamento odierno dei giallorossi, in merito all’esonero nessuna novità All’indomani della cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, secondo molti a un passo dall’esonero, conduce la seduta di allenamento della sua squadra. Nelle prossime ore è atteso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e ...

Esonero Di Francesco : addio immediato - ecco chi lo sostituirà : Esonero DI Francesco- Dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Porto, la Roma potrebbe decidere di mettere in atto un immediato testa cosa esonerando Di Francesco per ridare nuove motivazioni al club giallorosso in vista del finale di stagione. Il tecnico della Roma potrebbe lasciare la panchina capitolina già nei prossimi giorni, e […] More

Esonero Di Francesco - la Roma caccia il tecnico e pensa a Donadoni : Esonero DI Francesco, gli aggiornamenti – 11:52 Breaking news: Eusebio Di Francesco è stato esonerato da allenatore della Roma. L’aria pesante in casa giallorossa dopo l’eliminazione dalla Champions ha contribuito alla decisione finale di proprietà e dirigenza. L’ex Sassuolo ieri sera non ha parlato al termine del match lasciando presagire un suo allontanamento dalla guida […] L'articolo Esonero Di Francesco, la Roma ...

Esonero Di Francesco - la squadra è col mister ma Ranieri è allertato : Esonero DI Francesco, gli aggiornamenti – Non si placano le polemiche in casa Roma dopo l’eliminazione beffa di Oporto. I giallorossi non sono riusciti a difendere il 2-1 casalingo contro gli uomini di Conçeicao che ieri sera hanno vinto per 3-1 ai tempi supplementari. Non va giù a tifosi, squadra e dirigenti il modo in […] L'articolo Esonero Di Francesco, la squadra è col mister ma Ranieri è allertato proviene da Serie A News Calcio - ...

Esonero Di Francesco - ore di riflessione : è testa a testa in caso di ribaltone : Esonero DI Francesco – Sono ore caldissime in casa Roma, il club giallorosso è reduce dall’eliminazione contro il Porto, partita condizionata dalle decisioni dell’arbitro Cakir, in particolar modo clamorosa la decisione di non valutare al Var il fallo da rigore su Schick. Tensione al termine della partita, con il tecnico Di Francesco che si è isolato, l’allenatore è rimasto solo sul pullman e ha deciso di non ...

Roma - si valuta in queste ore la posizione di Di Francesco : in caso di Esonero spunta il nome di un grande ex : Il club giallorosso sta decidendo se continuare con Di Francesco oppure esonerarlo, avendo già individuato il sostituto Sono ore di riflessioni e analisi in casa Roma dopo l’eliminazione dalla Champions League, giunta ieri sera per mano del Porto. Il ko in terra portoghese ha accesso gli animi dei giallorossi, furiosi nei confronti dell’arbitro Cakir, colpevole di non aver valutato al VAR il contatto in area tra Schick e ...

Porto-Roma - Paulo Sousa allo stadio : pronto in caso di Esonero Di Francesco : PORTO ROMA, Paulo Sousa al Do Dragao – Porto Roma di stasera avrà uno spettatore interessato in più direttamente allo stadio Do Dragao. Si tratta di Paulo Sousa, l’ex allenatore della Fiorentina che da qualche mese di distanza a questa parte (da quando cioè ha iniziato a traballare la panchina di Di Francesco) è stato […] L'articolo Porto-Roma, Paulo Sousa allo stadio: pronto in caso di esonero Di Francesco proviene da Serie A ...

Roma - Di Francesco traballa : la quota dell’Esonero crolla a picco : Eusebio Di Francesco a rischio esonero dopo il recente momento nero della sua Roma, sondato il nome di Paulo Sousa La decisione definitiva arriverà dopo la partita di Champions contro il Porto, ma intanto su Eusebio Di Francesco pesa il verdetto dei betting analyst. La sconfitta della Roma nel derby ha lasciato segni evidenti anche nelle valutazioni dei bookmaker, per i quali il tecnico giallorosso è quello più a rischio esonero tra tutti ...

Esonero Di Francesco : Porto decisivo - o avanti o via : Esonero DI Francesco, Champions decisiva – Si deciderà ad OPorto, tra poche ore, il futuro di Eusebio Di Francesco e della panchina della Roma. Per l’ennesima volta in stagione la guida tecnica dei giallorossi traballa pericolosamente e, dopo il filotto di risultati positivi dopo il 7-1 del Franchi che aveva consolidato l’ex Sassuolo, ora il […] L'articolo Esonero Di Francesco: Porto decisivo, o avanti o via proviene da Serie A News Calcio ...

Esonero Di Francesco? La Roma ha già contattato Paulo Sousa : la situazione : Paulo Sousa contattato dalla Roma nel caso in cui la situazione legata ad Eusebio Di Francesco dovesse naufragare portando all’Esonero Paulo Sousa potrebbe essere l’erede di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. L’attuale tecnico giallorosso è in bilico dopo la sconfitta pesante subita nel derby ed ora rischia l’Esonero data anche la distanza dalla zona Champions League che si fa sempre più ampia. A Di ...

Roma - Esonero vicinissimo per Di Francesco : già individuato il possibile sostituto : Dopo la sconfitta subita nel derby, la Roma sta seriamente pensando di esonerare Di Francesco: già individuato il sostituto Eusebio Di Francesco rischia seriamente l’esonero, la sconfitta nel derby con la Lazio pesa come un macigno sul futuro dell’allenatore della Roma, mai come adesso sulla graticola. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Un quinto posto in classifica che non può assolutamente bastare per tenerlo ancorato alla sua ...