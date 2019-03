Erosione costiera | “Ad Agrigento sta crollando tutto” | “stanno cadendo in mare intere

Ragusa : muri a secco contro l'Erosione costiera : Parte da Ragusa un'idea contro l'erosione costiera. Corrado Monaca ne parlerà in una conferenza in programma a Patti il 22 febbraio prossimo

Dalla provincia di Ragusa parte un’idea per contrastare l’Erosione costiera - se parla in una conferenza a Patti (ME) : Dalla provincia di Ragusa parte un’idea per contrastare l’erosione costiera, un fenomeno sempre più preoccupante che interessa varie zone litoranee della Sicilia e dell’Italia. L’idea, che consiste nell’utilizzo di muri a secco per le opere di difesa dei litorali, è stata lanciata nel corso di un recente convegno a Ispica da Corrado Monaca, responsabile dei laboratori di ricerca Betontest srl. Nei giorni scorsi Monaca ha ricevuto l’invito ...

Ambiente Lazio : in arrivo piano contro l’Erosione costiera : Due audizioni per affrontare il tema dell’erosione costiera e della messa in sicurezza del litorale, con una particolare attenzione alle province di Latina e Viterbo si sono tenute oggi in commissione Tutela del territorio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Sergio Pirozzi. “Per la prima volta nella storia della Regione c’è una commissione che si occupa specificamente di questi problemi – ha spiegato ...