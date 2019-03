Erg | conferma dividendo 0 | 75 euro | per 2019 prevista crescita

Delitto di Pordenone : confermato l'Ergastolo per Ruotolo anche in appello : Sono passati quasi quattro anni dal duplice omicidio passato all'onore della cronaca come il Delitto di Pordenone. Il 17 marzo 2015 i fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza (rispettivamente di 28 e di 30 anni al momento della morte) furono uccisi presso il parcheggio del Palazzo dello Sport della città friulana. Giosuè Ruotolo, ex militare di Somma Vesuviana ed amico e collega del Ragone, sarebbe il colpevole, secondo i magistrati, del ...

L’Università è malata - protestare è inutile. Il caso di Tor VErgata ce lo conferma : “O ritira il ricorso oppure noi qui non ci parliamo! Per i prossimi anni per quello che mi riguarda si cerchi un altro Ateneo! Finché faccio io il rettore, lei qui non sarà mai professore. O ritira il ricorso, oppure sparisca da qui!”. Il biologo Giuseppe Novelli, rettore delL’Università di Tor Vergata (la seconda della Capitale) e vicepresidente della Conferenza dei rettori, lo ha proprio detto. Tutto registrato e documentato. Frasi pronunciate ...

Duplice omicidio Costanza-Ragone : confermato in appello l'Ergastolo per Giosuè Ruotolo : Giosuè Ruotolo, originario di Somma Vesuviana, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'appello di Trieste che ha dunque confermato la sentenza di primo grado. Ruotolo è accusato del Duplice omicidio della coppia di fidanzati, Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi la sera del 17 marzo 2015 a colpi di pistola, mentre si trovavano nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone. La sentenza Il verdetto della Corte d'Assise ...

Motorola ed EnErgizer confermano di essere al lavoro su smartphone pieghevoli : Motorola sta lavorando al lancio di uno smartphone pieghevole e una conferma è arrivata nelle scorse ore da Dan Dery, Vice Presidente della divisione Global Product L'articolo Motorola ed Energizer confermano di essere al lavoro su smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Processo Caccia - confermato l’Ergastolo per Schirripa. La figlia Paola : “Ma il percorso per la verità non è concluso” : “Il percorso verso la verità non lo considero concluso, perché ne manca ancora molta, ma speriamo a piccoli passi di arrivarci” . Con queste parole, Paola Caccia, la figlia del Procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1983, ha commentato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti di Rocco Schirripa come esecutore materiale del delitto. Nel corso dei due gradi di ...

Bruno Caccia - confermato l’Ergastolo per Rocco Schirripa. La figlia del magistrato ucciso : “Cercare gli altri colpevoli” : La Corte d’assise d’appello di Milano ha confermato l’ergastolo a Rocco Schirripa per l’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia (nella foto), ucciso nel giugno 1983. Anche in primo grado all’imputato era stato inflitto il fine pena mai. Il panettiere pluripregiudicato era stato arrestato il 21 maggio 2016, a oltre 30 anni dal delitto. Secondo le indagini della Dda milanese, l’omicidio del magistrato fu una ...

Sci alpino - Pagelle Team Event Mondiali 2019 : Zenhaeusern impressiona - Holdener si conferma - Della Mea - Vinatzer e MaurbErger stupiscono - male Curtoni : C’erano molti dubbi sul Team Event, ma la gara odierna dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, ha smentito i detrattori e ha regalato grande spettacolo. Vince, ancora una volta, la Svizzera guidata da un Ramon Zenhaeusern sontuoso, contro l’Austria, mentre l’Italia stupisce tutti con un bronzo quanto mai inatteso. Delude la Francia, mentre alcune formazioni hanno partecipato per onor di firma, come Belgio e Argentina. Andiamo, ...

Uccisa dal marito - confermato l'Ergastolo per l'assassino di Stefania : Uccisa dal marito, confermato l'ergastolo nel processo di Corte d'Assise d'Appello. Carcere a vita confermato per Carmine d'Aponte che nell'ottobre del 2016 uccise la moglie Stefania Formicola di 28 ...

Atalanta - l’agente di Inglese conferma : “c’è molto interesse da parte bErgamasca” : Atalanta alle prese con il calciomercato dopo la bella rimonta di ieri contro la Roma in campionato: Inglese nel mirino di Gasperini L’Atalanta si è iscritta alla corsa per Inglese, forse per paura di perdere Zapata nella prossima estate. I tifosi sperano di trattenere il colombiano, ma nel frattempo la trattativa per Inglese prosegue serrata, come confermato anche dal suo procuratore. Samuele Sopranzi, agente del calciatore, ne ha ...