Eintracht-Inter | le probabili formazioni | Spalletti perde Nainggolan

LIVE Eintracht Francoforte-Inter - DIRETTA Europa League : orario d’inizio - tv e streaming : Questa sera prenderanno il via gli ottavi di finale di Europa League 2019 e le due compagini italiane, Inter e Napoli, sono tra le favorite per la vittoria della competizione. I nerazzurri avranno di fronte i temibilissimi tedeschi dell’Eintracht Francoforte, squadra che ha segnato più gol di tutte tra i gironi e i sedicesimi. Sarà fondamentale per gli uomini di Spalletti mettere da parte il caso Icardi e cercare di segnare almeno un gol ...

Eintracht Francoforte-Inter - le probabili formazioni. Nerazzurri con Lautaro ma con Nainggolan ko - tedeschi senza Rebic : Si parte! Tutto è pronto per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2018/19. L’Inter sarà impegnata alle ore 18.55 alla Commerzbank-Arena contro i temibili tedeschi dell’Eintracht di Francoforte (che nel girone hanno regolato anche la Lazio) per provare a mettere in discesa una qualificazione tutt’altro che scontata. I Nerazzurri, infatti, sono reduci da un periodo quanto mai travagliato, divisi tra il ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 7 marzo (ore 18.55) si gioca Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri saranno impegnati in Germania dove cercheranno di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione in vista del match di ritorno in programma settimana prossima a San Siro. L’Inter, che al turno precedente si era sbarazzata del Rapid Vienna con una facilità estrema, ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerazzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Eintracht-Inter conferenza Spalletti : “Icardi? Penso alla Partita” : EINTRACHT INTER conferenza Spalletti – “Sarà una di quelle serate da saper vivere, la vita passa velocemente. Vogliamo far vedere chi siamo”. Così Luciano Spalletti parla a Sky Sport 24 alla vigilia di Eintracht Francoforte-Inter. ” Eintracht Inter conferenza Spalletti “Il 2019 dell’Eintracht senza sconfitte? Sono una squadra che tende a fare la partita, a […] L'articolo Eintracht-Inter conferenza ...

Eintracht-Inter - statistiche : sfida inedita per le coppe europee : EINTRACHT INTER statistiche – Giovedì 7 marzo Eintracht ed Inter si sfideranno nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Partita molto importante per gli uomini di Spalletti che dovranno fare a meno del loro ex capitano Mauro Icardi, ancora ufficialmente indisponibile per un dolore al ginocchio. -> Leggi anche: Inter-Icardi: Marotta ha incontrato il giocatore. Il comunicato […] L'articolo Eintracht-Inter, ...