Eintracht-Inter 0-0 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - Europa League : nerazzurri bloccati in Germania - Trapp para il rigore di Brozovic : L’Inter ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, i nerazzurri tornano a casa con un risultato a reti bianche e dunque dovranno meritarsi il passaggio del turno vincendo il match di ritorno in programma tra sette giorni a San Siro. I meneghini, reduci dalla sconfitta in campionato costata il terzo posto in classifica, hanno rialzato parzialmente la ...

VIDEO Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Brozovic sbaglia un rigore : L’Inter ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. I nerazzurri tornano a casa con un risultato a reti bianche e ora dovranno inseguire la qualificazione ai quarti di finale in occasione del match di ritorno in programma tra sette giorni a San Siro. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno avuto una ghiottissima occasione per segnare ma Brozovic si è fatto ...

Pagelle Eintracht Francoforte-Inter 0-0 : Brozovic sbaglia dal dischetto - ottima prova dei centrali Skriniar e De Vrij : Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, con il croato Marcelo Brozovic che ha sprecato dal dischetto l’occasione più clamorosa dell’incontro per indirizzare il doppio confronto. Sontuosa partita da parte dei centrali difensivi nerazzurri Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre non hanno brillato i terzini Asamoah e D’Ambrosio. Per ...

Diretta Eintracht-Inter : streaming - formazioni e risultato finale (0-0) : Diretta Eintracht-Inter: streaming, formazioni e risultato finale (0-0) PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA Diretta L’Eintracht mantiene l’imbattibilità nel 2019 fermando l’Inter in questo match d’andata degli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri hanno giocato un buon primo tempo – nel quale hanno sbagliato anche un rigore con Brozovic, parato da Trapp – soffrendo però troppo ...

Europa League - Eintracht-Inter 0-0 : 20.46 L'Inter pareggia 0-0 nell'andata degli ottavi con l'Eintracht a Francoforte, score insidioso in vista del ritorno. I nerazzurri cominciano con personalità, il temuto attacco tedesco non fa paura. Al 22' l'Inter sciupa la grande chance:un fallo di Fernandes su Lautaro convince l'arbitro che è rigore,ma Brozovic si fa parare il tiro da Trapp; al 40' Vecino mette a lato di testa. Eintracht poco pericoloso. Nella ripresa Inter schiacciata ...

Eintracht-Inter 0-0 La Diretta Pressione tedesca - ma Handa c'è : Eintracht Francoforte ed Inter scendono in campo questa sera per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League: i tedeschi, che in Bundesliga viaggiano nella parte medio alta della ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : quando si gioca il ritorno? Programma - orario e tv : La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte si giocherà giovedì 14 marzo alle ore 21.00 a San Siro. I nerazzurri, dopo il risultato dell’andata alla Commerzbank-Arena, cercheranno di trovare una grande prestazione davanti al proprio pubblico per riuscire ad ottenere il pass per i quarti e continuare il proprio cammino nel secondo torneo continentale. Una sfida che si preannuncia molto combattuta ...

Eintracht-Inter - Brozovic non fa l’Icardi dal dischetto : il croato fallisce il rigore - Trapp para [VIDEO] : Brozovic fallisce il rigore che avrebbe potuto regalare all’Inter il vantaggio nella sfida di Europa League contro l’Eintracht Al 22° del primo tempo della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht, Marcelo Brozovic fallisce un’occasione importante per portare in vantaggio i nerazzurri. Il centrocampista croato si sostituisce all’assente Mauro Icardi e calcia il rigore assegnato all’Inter per il fallo su ...

Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - risultato e diretta live : Eintracht-Inter, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

DIRETTA LIVE Europa League : Eintracht-Inter - 18.55 - e Napoli-Salisburgo - 21 - : Segui il match LIVE nel pannello SEGUI LIVE Napoli-Salisburgo CRONACA ANIMAZIONE LIVE fornito da DIRETTAGOL

Europa League 2019 : ottavi al via con Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo. Ecco il programma TV : Milik Anche la Uefa Europa League 2019 arriva all’appuntamento con gli ottavi di finale, che vedono impegnati l’Inter sul campo dell’Eintracht Francoforte e il Napoli in casa contro il Salisburgo. Le due partite, insieme alle altre in programma, sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Carlo Ancelotti, trasmesso anche in chiaro su Tv8. Europa League in tv: le partite di giovedì 7 marzo 2019 Ecco dove ...

Eintracht Francoforte-Inter alle 18.55 La Diretta Spalletti cerca di ipotecare i quarti : Eintracht Francoforte ed Inter scendono in campo questa sera per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League: i tedeschi, che in Bundesliga viaggiano nella parte medio alta della ...

Eintracht Francoforte-Inter in streaming - Europa League 2019 : come vederla in tempo reale : Stasera (ore 18.55) si giocherà Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri volano in Germania con la speranza di portare a casa un risultato positivo in vista del match di ritorno da giocare settimana prossima a San Siro, il momento non è dei migliori nello spogliatoio vista l’ultima sconfitta in campionato contro il Cagliari costata il terzo posto in classifica e il ...

Eintracht Francoforte-Inter in streaming - Europa League 2019 : come vederla in tempo reale. Link e guida completa : Stasera (ore 18.55) si giocherà Eintracht Francoforte-Inter, andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. I nerazzurri volano in Germania con la speranza di portare a casa un risultato positivo in vista del match di ritorno da giocare settimana prossima a San Siro, il momento non è dei migliori nello spogliatoio vista l’ultima sconfitta in campionato contro il Cagliari costata il terzo posto in classifica e il ...