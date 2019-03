Eintracht-Inter 0-0 | Brozovic sbaglia un rigore | tutto rimandato al Meazza

Europa League : Eintracht-Inter 0-0 : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Eintracht-Inter 0-0 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, disputata a Francoforte. La gara di ritorno fra una settimana a Milano.

Eintracht-Inter 0-0 : Brozovic - rigore parato : ROMA - Un rigore fallito per un rigore contro non fischiato: il risultato è uno 0-0 che lascia due risultati su tre all' Eintracht per la qualificazione, con l' Inter a soffrire non tanto per le ...

Europa League Eintracht-Inter 0-0 - il tabellino : FRANCOFORTE - Termina 0-0 la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht e Inter . I nerazzurri, nella prima frazione di gioco hanno sbagliato un calcio di rigore, assegnato ...

Eintracht-Inter - i voti dei nerazzurri : Handanovic è attento - male Asamoah : PAGELLE INTER. Handanovic 6.5 Sempre attento sui colpi di testa di Jovic e da Costa. Nel finale è ancora bravo su Jovic. D'AMBROSIO 5 Kostic si rende spesso pericoloso dalle sue parti. DE VRIJ 6.5 ...

Reti inviolate a Francoforte tra Eintracht-Inter : Nell’andata degli ottavi di Europa League, i nerazzurri sprecano un penalty nel primo tempo e soffrono nella ripresa: la qualificazione si deciderà a Milano.L’Inter spreca nel primo tempo e soffre nella ripresa, per uscire infine con un pareggio a Reti inviolate dal Waldstadion di Francoforte: la gara di andata degli ottavi di Europa League tra Eintracht e nerazzurri si chiude sullo 0 a 0, lasciando totalmente in bilico la ...

L’Inter ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di Europa League : L’Inter ha pareggiato 0-0 nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League giocata giovedì sera in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Dopo un buon primo tempo, in cui ha anche sbagliato un calcio di rigore con il croato Marcelo Brozovic, nella

Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - le pagelle : il riscatto di Skriniar - rimpianto Brozovic : Si è appena conclusa l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte ed Inter con il pari per 0-0 che va meglio ai tedeschi, che al ritorno avranno due risultati su tre a disposizione. La gara di ritorno si giocherà giovedì prossimo, 14 marzo, allo stadio Meazza di Milano alle ore 21. La partita Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, deve fare a meno ancora di Mauro Icardi, che potrebbe tornare a disposizione contro ...

Pareggio senza reti tra Eintracht-Inter : nerazzurri sbagliano dal dischetto : Finisce 0-0 Eintracht-Inter. Nell’andata degli ottavi di Europa League reti inviolate. Si deciderà tutto quindi nella gara di ritorno di

Eintracht-Inter 0-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - Europa League : nerazzurri bloccati in Germania - Trapp para il rigore di Brozovic : L’Inter ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League, i nerazzurri tornano a casa con un risultato a reti bianche e dunque dovranno meritarsi il passaggio del turno vincendo il match di ritorno in programma tra sette giorni a San Siro. I meneghini, reduci dalla sconfitta in campionato costata il terzo posto in classifica, hanno rialzato parzialmente la ...

VIDEO Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Brozovic sbaglia un rigore : L’Inter ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. I nerazzurri tornano a casa con un risultato a reti bianche e ora dovranno inseguire la qualificazione ai quarti di finale in occasione del match di ritorno in programma tra sette giorni a San Siro. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno avuto una ghiottissima occasione per segnare ma Brozovic si è fatto ...

Pagelle Eintracht Francoforte-Inter 0-0 : Brozovic sbaglia dal dischetto - ottima prova dei centrali Skriniar e De Vrij : Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, con il croato Marcelo Brozovic che ha sprecato dal dischetto l’occasione più clamorosa dell’incontro per indirizzare il doppio confronto. Sontuosa partita da parte dei centrali difensivi nerazzurri Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre non hanno brillato i terzini Asamoah e D’Ambrosio. Per ...

Diretta Eintracht-Inter : streaming - formazioni e risultato finale (0-0) : Diretta Eintracht-Inter: streaming, formazioni e risultato finale (0-0) PREMI F5 O RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA Diretta L’Eintracht mantiene l’imbattibilità nel 2019 fermando l’Inter in questo match d’andata degli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri hanno giocato un buon primo tempo – nel quale hanno sbagliato anche un rigore con Brozovic, parato da Trapp – soffrendo però troppo ...

Europa League - Eintracht-Inter 0-0 : 20.46 L'Inter pareggia 0-0 nell'andata degli ottavi con l'Eintracht a Francoforte, score insidioso in vista del ritorno. I nerazzurri cominciano con personalità, il temuto attacco tedesco non fa paura. Al 22' l'Inter sciupa la grande chance:un fallo di Fernandes su Lautaro convince l'arbitro che è rigore,ma Brozovic si fa parare il tiro da Trapp; al 40' Vecino mette a lato di testa. Eintracht poco pericoloso. Nella ripresa Inter schiacciata ...