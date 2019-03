Eintracht Francoforte-Inter | Europa League 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) Oggi giovedì 7 marzo (ore 18.55) si gioca, andata degli ottavi di finale dell’di calcio. I nerazzurri saranno impegnati in Germania dove cercheranno di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione in vista del match di ritorno in programma settimana prossima a San Siro. L’, che al turno precedente si era sbarazzata del Rapid Vienna con una facilità estrema, sarà chiamata a un impegno particolarmente difficile contro la compagine tedesca che attualmente occupa il quinto posto in Bundesliga e che ha tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo.Gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dalla pesantissima sconfitta sul campo del Cagliari e devono assolutamente rialzare la testa in un momento della stagione molto particolare, sono stati sorpassati dal Milan in classifica generale e sono ...

RaiSport : ?? Infortunio per Radja #Nainggolan: il centrocampista dell'Inter salterà le sfide con Eintracht Francoforte e SPAL… - donatda : Allerta a Milano, 13.500 ultras in arrivo da Francoforte: niente biglietti per atalantini e laziali - infoitsport : Eintracht Francoforte-Inter, la conferenza stampa di Spalletti: info e orario -