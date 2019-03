Eintracht Francoforte-Inter 0-0 | Europa League | nerazzurri bloccati in Germania | Trapp

VIDEO Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Brozovic sbaglia un rigore : L’Inter ha pareggiato per 0-0 sul campo dell’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. I nerazzurri tornano a casa con un risultato a reti bianche e ora dovranno inseguire la qualificazione ai quarti di finale in occasione del match di ritorno in programma tra sette giorni a San Siro. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno avuto una ghiottissima occasione per segnare ma Brozovic si è fatto ...

Pagelle Eintracht Francoforte-Inter 0-0 : Brozovic sbaglia dal dischetto - ottima prova dei centrali Skriniar e De Vrij : Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, con il croato Marcelo Brozovic che ha sprecato dal dischetto l’occasione più clamorosa dell’incontro per indirizzare il doppio confronto. Sontuosa partita da parte dei centrali difensivi nerazzurri Milan Skriniar e Stefan De Vrij, mentre non hanno brillato i terzini Asamoah e D’Ambrosio. Per ...

Inter-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 : quando si gioca il ritorno? Programma - orario e tv : La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte si giocherà giovedì 14 marzo alle ore 21.00 a San Siro. I nerazzurri, dopo il risultato dell’andata alla Commerzbank-Arena, cercheranno di trovare una grande prestazione davanti al proprio pubblico per riuscire ad ottenere il pass per i quarti e continuare il proprio cammino nel secondo torneo continentale. Una sfida che si preannuncia molto combattuta ...

Eintracht Francoforte-Inter 0-0 - risultato e diretta live : Eintracht-Inter, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

