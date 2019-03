Educazione questa sconosciuta | Jorge Lorenzo ed il Chupa Chups durante la conferenza

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019)ha messo in mostra uno spettacolo non proprio fantastico con la suain bocca per l’intera durata dellastampa “La mia passione per il motociclismo risale all’infanzia ecome il motociclismo è per me il divertimento puro di quegli anni, che poi mi ha accompagnato in tante avventure e molti successi”. Cosìha annunciato nei giorni scorsi il proseguo della sponsorizzazione con, nota azienda di lollipop. Oggi però il pilota della Honda ha davvero esagerato, presentandosi instampa con il lecca lecca perennemente in bocca. Ha succhiato, leccato, tolto dalla bocca, messo in bocca, masticato, giocato col bastoncino… tutto ciò di fronte a milioni di telespettatori,unastampa. Non un grande spettacolo insomma, non un modus operandi molto educato da parte di. Capiamo ...

