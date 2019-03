Ecco HAL | l’esoscheletro che si collega al sistema nervoso per la riabilitazione di chi

Pamela Mastropietro - il racconto del pentito : “Ecco cosa ha fatto Oseghale” : “Desmond Lucky se ne andò, Oseghale tentò di rianimarla con acqua sulla faccia per farla riprendere, lei si riprese. Oseghale l’ha spogliata, era sveglia” ma aveva “gli occhi girati all’insù” e “hanno avuto un rapporto sessuale completo”. Poi la “ragazza voleva andare via a casa a Roma perché aveva il treno, disse che se no l’avrebbe denunciato. Ebbero una colluttazione, si sono spinti, ...

Halsey ha fatto i complimenti a Taylor Swift per quanto dichiarato sullo scrivere canzoni : Ecco il botta e risposta : <3

Lady Gaga : Ecco perché secondo lei "Shallow" ha avuto così tanto successo : Un successo meritatissimo

Super Bowl Halftime : Maroon 5 - Travis Scott - Big Boi - Ecco come è andata - VIDEO : Ieri sera al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, si è giocata la 53esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano. Per la cronaca la partita è stata vinta dai New England Patriots sui Los Angeles Rams per 13 a 3. Tra un tempo e l'altro della partita, che è televisivamente l'evento sportivo più seguito dell'anno negli ...

NBA Rising Stars Challenge – Ball e Tatum sfidano Doncic e Simmons : Ecco i roster di Team USA e Team World [FOTO] : L’NBA ha reso noti i roster di Team USA e Team World per la Rising Stars Challenge, la partita che mette di fronte i migliori talenti al primo e al secondo anno nella lega Dopo aver svelato i titolari dell’All-Star Game 2019, l’NBA ha reso noti i convocati nei roster per la Rising Stars Challenge, la sfida che metterà di fronte i migliori giovani al primo e al secondo anno di NBA. Anche per quest’anno si è scelto il ...

Apple promuove il concorso fotografico “Shot on iPhone Challenge” - Ecco regolamento - scadenze e premi : Apple ha indetto il concorso fotografico “Shot on iPhone Challenge” a cui possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni che hanno un iPhone e vogliono condividere il loro scatti migliori. Le foto, che dovranno essere consegnate o pubblicate sui social entro il 7 febbraio 2019, saranno valutate da una giuria di qualità. I 10 scatti vincenti saranno pubblicati su Apple Newsroom, Apple.com, gli account Twitter di Apple, l’account ...

Ecco chi è Halilovic - nuova chance al Genoa? : Altra esperienza negativa per Halilovic con la maglia del Milan. Inizia la carriera con la Dinamo Zagabria, diventa il più giovane debuttante nella storia del club a 16 anni e 101 giorni, il 24 ottobre 2012 diventa il secondo più giovane calciatore ad aver mai debuttato in Champions League, sembra un predestinato e pronto per palcoscenici ben più importanti tanto che finisce nel mirino dei più importanti club europei. Il 27 marzo 2014 ...

#10YearChallenge Anche per la Marvel : Ecco come sono cambiati i suoi eroi in 10 anni @marvelstudios : Forse già non ce la fate più a vedere foto su foto di amici e parenti che si cimentano nella challenge del 2019 più in voga del momento. Stiamo parlando della 10 Year Challenge, che porta a mettere due foto personali, una attuale e una del 2009 per mostrare come siamo cambiati in 10 anni. Per tirare un po’ le sorti di questo gioco social, ecco che Marvel si mette a nudo mostrando come sono cambiati i propri eroi dal 2009 ad oggi. Grazie a ...

[La storia] Ecco perché il gioco sui social 10 Years Challenge potrebbe essere un esperimento molto pericoloso : Nel mondo già oggi sono installate più di 600 milioni di telecamere. Solamente nel 2017 ne sono state vendute 100 milioni. Il mercato del software per il riconoscimento facciale vale 9,6 miliardi ...

Ten years challenge, Diletta Leotta pubblica la foto di 10 anni fa e la sua bellezza è straordinaria. Sta letteralmente imperversando sul web la 10 years challenge. Questa gara, se così vogliamo chiamarla, sta...

10 years challenge - Ecco perché il nuovo tormentone web può essere pericoloso : Facebook, Twitter e Instagram sono invasi in questi giorni da un gioco diventato virale: 10 years challenge. Un confronto degli utenti tra le foto di oggi e quelle scattate dieci anni fa. L’ennesima moda del momento, un innocuo passatempo. Non solo, perché come sottolineato dalla scrittrice Kate O’Niell su Twitter gli utenti dovrebbero chiedersi come saranno utilizzati i dati che vengono forniti e se saranno usati da algoritmi ad ...

10 Years Challenge : Ecco la sfida dei vip : I vip ricordano com'erano nel 2009, con la 10 Years Challenge sui social network . Oltre alle tante persone comuni, le star dello showbiz non hanno rinunciato a descrivere i loro traguardi o mostrare ...