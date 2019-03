È convinta che il marito la tradisca: affoga la figlioletta nella vasca da bagno

(Di giovedì 7 marzo 2019) Una mamma ha annegato la figlia di tre annidadella loro casa di Fordingbridge, Regno Unito, dopo essersiche suoavesse una relazione extraconiugale. Claire Colebourn, 36enne casalinga, avrebbe tenuto la piccola Bethan con la testa sott'acqua fino a quanto la bimba ha smesso di respirare, prima di metterla a letto dove è stata scoperta con i capelli ancora bagnati il ??giorno seguente da sua nonna. L'ex insegnante di scienze avrebbe deciso in questo modi vendicarsi delMichael, 38 anni,che la stesse tradendo con una sua collega – l’uomo lavora per una società marittima.La donna era inoltrache l’uomo la stesse spiando attraverso il "Wi-Fi e il computer"casa che avevano condiviso e che volesse presentare documenti per il divorzio affermando che “non voleva Bethansua vita”. Tuttavia, l'ultima volta che ha visto sua figlia viva, Mr Colebourn l’ha portata in un parco e Bethan dove l’ha abbracciata e baciata, prima di lasciare la bambina con sua madre, come affermato dalla Corte di Winchester. Secondo il tribunale, l'ossessione della madre sarebbe documenta dal fatto che la donna ha passato giorni a cercare su internet dettagli sull'ex fidanzata dele a leggere articoli sul “suicidio” e “l'annegamento”.Il procuratore Kerry Maylin ha ricordato il momento dell’arresto della donna, avvenuto nell'ottobre 2017, dopo l’omicidio di Bethan: “’Abbiamo fatto ilinsieme e non ricordo altro’ aveva detto. Durante il viaggio verso la stazione di polizia, ha detto ‘non l'ho uccisa', ma alla stazione di polizia di Southampton, gli agenti hanno riferito che era di umore gioviale, quasi rideva e scherzava”. Successivamente la donna ha detto a proposito della figlia: “Non volevo che lei soffrisse” e " nei miei occhi, è come se l’avessi salvata. Nell'interrogatori finale della polizia, Claire ha detto:" Sono responsabile, Bethan è annegato perché ero lì, l'ho tenuta sott'acqua ".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...