Due alpinisti bloccati in vetta alla Tour Ronde - AostaOggi IT

Due alpinisti bloccati su Monte Bianco : AOSTA, 07 MAR - Due alpinisti sono bloccati in vetta alla Tour Ronde, 3.798 metri, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Le pessime condizioni meteo, a partire dalle raffiche di vento, ...

Monte Bianco - Due alpinisti bloccati sulla Tour Ronde Courmayeur - Le condizioni meteo avverse e la scarsa visibilità non permettono l'... : Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in supporto al Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne per il recupero di due alpinisti bloccati sul lato francese del Monte Bianco, in vetta alla Tour Ronde,...

Individuate Due sagome sul Nanga Parbat : potrebbero essere gli alpinisti dispersi Ballard e Nardi : Dalle osservazioni con un telescopio dal campo base del Nanga Parbat, alla ricerca di Daniele Nardi e Tom Ballard , sono state Individuate due sagome . Lo riferisce su Facebook lo staff di Nardi . A ...

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat : individuate Due sagome sulla montagna : “Alex Txikon ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due sagome sulla montagna; da questa mattina all’alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete“: lo spiega lo staff dell’alpinista Daniele Nardi sul profilo Facebook ufficiale. “All’arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune immagini ...

Daniele Nardi e Ballard - soccorsi ripresi : "Nessun segno dei Due alpinisti" : Da oltre una settimana non si hanno notizie dell'alpinista italiano e di quello britannico dispersi sul Nanga Parbat, e i...

Nanga Parbat - la fidanzata di Ballard : “Non c’è più speranza”. Ma le ricerche dei Due alpinisti riprendono domani : “Non ha più senso. Non c’è più speranza”. Ne è convinta la fidanzata di Tom Ballard, l’alpinista inglese disperso da domenica scorsa sul Nanga Parbat, a circa 6mila metri di altitudine, insieme all’italiano Daniele Nardi. A riportare le parole di Stefania Pederiva, che vive a Vigo di Fassa, sulle Dolomite trentine, è il Sunday Times. L’ultima volta che ha sentito il fidanzato è stato il 22 febbraio. “Si ...

Nanga Parbat - Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi : missione russa annullata - droni cercano i Due alpinisti : Sono affidate ai droni le speranze di ritrovare sul Nanga Parbat gli scalatori Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi a oltre 6mila metri di altitudine da domenica scorsa. La spedizione russa che dal campo base del K2 si era detta disponibile a mettersi sulle tracce dei due alpinisti ha rinunciato a causa del forte rischio valanghe. Sarà l’alpinista basco Alex Txikon, che ha messo a disposizione i suoi tre super droni, dotati di una ...

VS : Cervino - trovati i corpi di Due alpinisti stranieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Due alpinisti morti sul Cervino : ANSA, - AOSTA, 23 FEB - Dispersi dal 20 febbraio, sono stati trovati oggi i corpi di due alpinisti impegnati nella scalata del Cervino dal versante svizzero. Lo ha comunicato la polizia cantonale di ...

Dramma in Val d’Aosta - valanga travolge scialpinisti : un morto - Due salvati dai soccorritori : Sul posto, a circa 2500 metri di altitudine, sono subito intervenuti gli uomini del soccorso alpino ma purtroppo per uno degli sciatori coinvolti non vi è stato nulla da fare. salvati e portati poi a valle invece altri due alpinisti che erano con lui. Ad ostacolare le operazioni anche il maltempo che ha costretto i soccorritori a raggiungere a piedi la zona.Continua a leggere