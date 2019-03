Dong Zhuo è protagonista del nuovo video di Total War | Three Kingdoms

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) Nell'ultimodiWar:, possiamo vedereprendere il controllo della Cina e il mondo crollare.è un personaggio spinto dall'avidità e dalla necessità di incitare paura. Il suo unico obbiettivo è abbattere coloro che ostacolano la sua strada, mentre il suo stile di gioco, riporta il comunicato ufficiale Koch Media, si basa sull'esecuzione di funzionari governativi che rivendicano come propri gli stati vassalli e sull'esecuzione di quelli troppo deboli per insorgere contro di lui. Con la Dinastia Han nelle sue grinfie e la forza della sua intimidazione quasi inarrestabile, la vittoria sarà presto a portata di mano.I giocatori possono sbloccare la campagna disconfiggendo il suo esercito in una battaglia o raggiungendo il grado di Imperatore, portando così a 12 il numeroe di warlord giocabili.Leggi altro...

