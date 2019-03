Don Contin Vescovo Cipolla perdona don Cavazzana | prete coinvolto nello scandalo a luci

8 Marzo : il 25% delle Donne soffre di incontinenza - ecco quali alimenti evitare : L’incontinenza urinaria colpisce un quarto delle donne di tutte le età e, solo in Italia, i casi sono circa 2.5 milioni. Ma le dimensioni reali di questo fenomeno sono ben maggiori, in quanto la «patologia silenziosa» viene considerata un tabù da molte donne che, per l’imbarazzo provato, non ne parlano col proprio medico. Secondo una ricerca del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, inoltre, ben il 70% delle donne non è al corrente ...

“Via i pedofili dalla Chiesa”. Ma Don Felix - condannato per abusi su 17 minori - continua a fare il prete : La Chiesa ha scelto la “tolleranza zero” verso i preti pedofili. Per don Felix Cini, però, questo precetto sembra non valere. Nel 2004, il prete di origini maltesi è stato condannato, a Grosseto, a due anni e sei mesi per molestie sessuali su 17 minori e possesso di video pedopornografici. Ritornato a Malta, l’anno scorso ha celebrato la Pentecoste, dove ha persino accompagnato diversi bambini alla prima Comunione.continua a leggere

STEFANO TORRESE E PAMELA BARRETTA/ Uomini e Donne : 'Cosi non possiamo continuare' : STEFANO TORRESE e PAMELA BARRETTA, Uomini e donne, anticipazioni: pace fatta per la coppia pronta a lasciare il programma o addio per sempre?

"Lady Gaga non ha rispettato il 'codice delle Donne'". La perfomance agli Oscar continua a far discutere : La cerimonia di premiazione degli Oscar 2019 ha regalato grandi emozioni e, tra le performance che hanno maggiormente commosso gli spettatori e gli ospiti del Dolby Theatre, c'è stata senz'altro quella che ha visto protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. I due hanno cantanto insieme "Shallow", canzone tratta dalla colonna sonora del film "A Star is Born" premiata come Miglior Canzone Originale dall'Academy.L'alchimia tra i due era ...

Anticipazioni Uomini e Donne - oggi : continua lo scontro tra Zelletta e Ivan per Natalia : Sorpresa anche oggi 26 febbraio nella programmazione di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:45 circa su Canale 5. Fin dall'inizio di questa edizione, la puntata del martedì è stata dedicata alle vicende del Trono Over. Mentre il pubblico si interroga sulle novità di Gemma Galgani e del cavaliere Rocco Fredella, la redazione del programma sorprenderà anche oggi ...

La SinDone continua a non essere autentica (anche due uomini sono stati appesi a una croce per provarlo) : (foto: Getty Images) È certamente il lenzuolo più famoso e studiato al mondo. E oggi un nuovo studio, l’ennesimo, tenta di far luce sui segreti nascosti tra le sue fibre sfilacciate dalle temperie. Parliamo, ovviamente, della Sindone di Torino, il telo che secondo la tradizione cristiana avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione e che ne porterebbe impressa l’immagine. Una questione su cui fede e scienza sono divise: stando alla ...

Figlicidi - una strage continua e silenziosa. Don Di Noto : "Bambini cancellati come un file” : L'ultima ha ventidue mesi, è ricoverata all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma ed è in lento miglioramento. Quando ci è arrivata, mercoledì scorso, da Genzano, era in fin di vita, per gli schiaffi e le percosse che le aveva scaricato addosso il compagno della madre. Lei è stata salvata, per altri bambini è stato impossibile. Giuseppe aveva sette anni. Alla fine di gennaio, a Cardito, ...

Sei Nazioni - l'ItalDonne vuole continuare la striscia positiva : Il tavolo a tre va avanti ma cambierà, almeno in parte, una delle tre partecipanti: oltre alla Fir e alla Polizia di Stato vi si siederà ora Sport e Salute, che prende il posto di Coni Servizi. IL ...

Diretta Uomini e Donne : continua la lite tra Riccardo - Roberta e Ida : Oggi andrà in onda, su Canale 5, la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Prima di conoscere tutti gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono il parterre maschile e femminile, facciamo un punto su ciò che è successo ieri. L’appuntamento è iniziato, come di consuetudine, con Gemma Galgani. La dama e il cavaliere Rocco hanno trascorso una giornata insieme nella città di lei: Torino. Incontro molto speciale, ma con un piccolo neo ...

L'ultimo grande regalo di Lorenzo Farinelli : continuano le Donazioni per la ricerca : Commovente la mobilitazione per il giovane medico 34enne di Ancona, scomparso due giorni fa a causa di un linfoma...

Medico ucciso dal cancro - continuano le Donazioni a favore della ricerca : ecco l'ultimo regalo di Lorenzo : Lo sconcerto e il dolore davanti all'improvvisa morte di Lorenzo Farinelli , il Medico 34enne di Ancona deceduto l'11 febbraio per un linfoma chemioresistente e protagonista nelle settimane precedenti ...

Milan - un grande ex : 'Donnarumma è il più continuo di tutti. E' anche fortunato' : Enrico Albertosi , ex portiere del Milan , parla a Sky Sport di Gianluigi Donnarumma : 'Ha esordito giovanissimo e quando giochi a quell'età in una grande squadra giochi con incoscienza, mentre poi prendi coscienza di quello che stai facendo e quindi ...