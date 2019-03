Domenica in e gli ospiti del 10 marzo 2019 Anteprima Blogo

Premio Strega 2019 - i 57 libri proposti dagli Amici della Domenica : ... L'acquaiola , Piemme " proposto da Renata Pisu; Lodovica San Guedoro , Le memorie di una gatta , Felix Krull Editore " proposto da Pietro Gibellini; Evelina Santangelo , Da un altro mondo , Einaudi "...

Ecco gli eventi a Roma per il fine settimana di venerdì 8 - sabato 9 e Domenica 10 marzo 2019 : Per i più giovani due proposte al Museo Civico di Zoologia: sabato 9 marzol' appuntamento è con Scienza divertente. Animali luminosi e creature degli abissi , un'iniziativa didattica per bimbi ...

Rita Dalla Chiesa a Domenica In : “Fabrizio? L’amore della mia vita”. E sui social : “Non sei sua moglie” : “Fabrizio è stato il vero amore della mia vita, quello con la A maiuscola. Credo che l’amore della vita sia uno. Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”, Rita Dalla Chiesa ricorda così l’ex marito scomparso improvvisamente quasi un anno fa. Un amore durato quindici ...

Domenica Live - Rosa Perrotta sconvolge Tartaglione : "Sono incinta. E...". Roba mai vista dalla D'Urso : Scoprire in diretta televisiva di aspettare un figlio maschio. È quanto accaduto a Pietro Tartaglione a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Nella puntata del 3 marzo, infatti, Rosa Perrotta ha rivelato di essere incinta e dunque il sesso del nascituro. L'ex tronista di

Isola - Fogli tradito da Karin? Arriva Corona - a Domenica Live Celli nega : Isola dei Famosi, Riccardo Fogli tradito da Karin? Celli nega tutto a Domenica Live, Arriva Fabrizio Corona Grande scoop nella nuova diretta di Domenica Live. Barbara d’Urso è tornata a parlare del presunto tradimento di Karin ai danno di suo marito Riccardo Fogli. Di nuovo ospite del talk-show in onda su Canale 5 il terzo […] L'articolo Isola, Fogli tradito da Karin? Arriva Corona, a Domenica Live Celli nega proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un maschietto. L'annuncio a Domenica Live (video) : Pietro Tartaglione, ospite, oggi, 3 marzo 2019, di 'Domenica Live' scopre, per la prima volta, con la complicità di Barbara D'Urso, di diventare padre di un maschietto. La compagna, Rosa Perrotta, infatti, facendosi trovare, in una saletta, circondata da palloncini e figure azzurre, gli comunica la lieta novella.prosegui la letturaRosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un maschietto. L'annuncio a Domenica Live (video) pubblicato su ...

Fabrizio Frizzi - Rita Dalla Chiesa a Domenica In : «È stato il vero amore della mia vita». Polemica social : «La moglie è Carlotta Mantovan» : «Fabrizio Frizzi è stato il vero amore della mia vita, quello con la A maiuscola». Rita Dalla Chiesa, ospite di Mara Venier a Domenica In, ricorda così l'ex marito...

“The Good Doctor”- La seconda serie alla Domenica sera su Raidue. Gli episodi - le trame. : The Good Doctor è stato il telefilm rivelazione dell’estate 2018. Andato in onda nei mesi estivi su Raiuno, ha ottenuto ascolti eccezionali, con punte anche del 30% di share. The Good Doctor | In onda su Raidue Inizialmente prevista da gennaio su Raiuno, il telefilm è stato però fortemente voluto da Carlo Freccero sulla sua […] L'articolo “The Good Doctor”- La seconda serie alla domenica sera su Raidue. Gli episodi, le trame. ...