Domani al Senato presentazione della “Campagna del… Cavolo” con Bartolazzi | Sileri

(Di giovedì 7 marzo 2019) Alil lancioCampagna SocialeFondazione PMA Italia per la Procreazione Medicalmente Assistita. Specialisti, pazienti e decisori politici a confronto per capire le opportunità messe a disposizione dalla scienza, dal congelamento dei gameti alla procreazione eterologaProcreazione Medicalmente Assistita: nel convegno “La scelta di essere mamma” donne e coppie al centro parte dalla“La Fondazione PMA Italia promuove, in collaborazione con le istituzioni, una campagna sociale di informazione destinata a tutti i cittadini in età potenzialmente fertile per prevenire problematiche di infertilità ovvero per porvi rimedio”, dichiara il Prof. Luca Mencaglia, Presidente Fondazione PMAVenerdì 8 marzo, ore 9.30, Sala Isma –Repubblica (Piazza Capranica, 72)Convegno promosso dalla Fondazione PMA ...

