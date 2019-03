Diritto e Rovescio | anticipazioni puntata 7 marzo 2019

blogo

(Di giovedì 7 marzo 2019)Da stasera, in prima serata su Rete4, debutta Dritto e, il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.Al centro della prima, un’intervista al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, su temi quali la manifestazione anti-razzismo della scorsa domenica a Milano, l’immigrazione - tra caso Diciotti ed espulsioni -, la Tav e il reddito di cittadinanza. Preziosa sarà la presenza del pubblico - selezionato e diviso per categorie - a cui sarà data la possibilità di intervenire, riportando al ministro le proprie storie, domande ed esperienze e denunciando i propri problemi. In particolare, sarà data la parola a un bisognoso, a un disoccupato e a un imprenditore.pubblicato su TVBlog.it 0706:38.

