Diretta Indian Wells 2019 Streaming video e tv | si inizia a giocare! | tennis

ilsussidiario

(Di giovedì 7 marzo 2019): il prestigioso torneo diin California prende il via mercoledì 6 marzo. Segui le partite in

LucaPicafizz : RT @gaiabrunelli: Al via la stagione sul cemento americano di Indian Wells, seguitemi in diretta per i prossimi quattro giorni su @SkySport… - sportface2016 : #Masters1000 #IndianWells: ecco come seguire la sfida di Matteo #Berrettini - gaiabrunelli : Al via la stagione sul cemento americano di Indian Wells, seguitemi in diretta per i prossimi quattro giorni su… -