Dimensioni pene | come sono cambiate negli ultimi 15 anni

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sarà anche vero che la soddisfazione sessuale femminile non è strettamente legata alla dimensione del membro maschile, ma la notizia della sua progressiva diminuzione in termini di lunghezza e diametro crea sconcerto nella comunità scientifica (nel contempo, infatti, ledella vagina aumentano per partorire bambini con un cranio più grande, quindi non si tratta di un meccanismo evolutivo). E crisi d'autostima nei diretti interessati. «andrologi, riceviamo moltissime testimonianze di questo tenore», conferma Salvatore Sansalone, Professore Aggregato all’Università Tor Vergata di Roma. «Ragazzi e adulti che nel confronto si ritengono inadeguatisempre di più. L’abbiamo chiamata "Sindrome da penombra", ma era già nota"Ansia da spogliatoio"».Oggi i dati parlano di una media italiana pari a 15,74 cm (in Europa, al primo posto cigli ...

