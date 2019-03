Deulofeu-Milan | a volte ritornano | assalto per la prossima stagione

Milan - nuovi contatti per Deulofeu! : Il Milan non molla Gerard Deulofeu . Come scrive Sport , infatti, c'è stato un nuovo contatto tra la società rossonera e il Watford per chiedere il prezzo dell'esterno spagnolo, che il Milan non lo ha mai dimenticato. La valutazione si aggira ...

Calciomercato Milan tra Saint-Maximin - Deulofeu e... Balotelli : Ma come riportato anche dal quotidiano catalano 'Sport', le cose potrebbero cambiare in estate. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare per il ritorno in rossonero e la trattativa con la ...

Il Milan 'ripunta' su Deulofeu : Stando al quotidiano catalano 'Sport', il Milan aveva proposto al Watford un prestito con obbligo di riscatto ma senza successo. I rossoneri, pero', avrebbero tutte le intenzioni di tornare all'...

4 gol e un assist di Deulofeu - che medita il ritorno - con la maglia del Milan : Il giocatore spagnolo, attualmente in forza al Watford, parla di un suo possibile ritorno al Milan, squadra nella quale è arrivato a gennaio del 2017 giocando 17 partite e segnando 4 gol

Milan-Deulofeu - l’agente apre : “Rossoneri interessati. A giugno? Chissà” : MILAN DEULOFEU, tutto rimandato? – Intervistato in esclusiva dai colleghi di Calciomercato.com, l’agente di Gerard Deulofeu ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo assistito. Lo spagnolo ex Barcellona, che due stagioni fa vestì la maglia del Milan per pochi mesi tra gennaio e giugno, è attualmente in Premier League (in forza al Watford), ma nell’ultima finestra […] L'articolo Milan-Deulofeu, l’agente apre: ...

Watford - Deulofeu strizza ancora l’occhio al Milan? : Al centro della trattativa tra Milan e Watford, Gerard Deulofeu si è detto onorato del forte interessa dei rossoneri.A volte ritornano. Gerard Deulofeu avrebbe, volentieri, indossato nuovamente la casacca del Milan. Leonardo, pur provando a rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, ci ha provato in tutti i modi a convincere Pozzo a lasciar partire lo spagnolo. Il due di picche, però, è stato inevitabile viste le richieste del club ...

Calciomercato Milan - il Watford dice no alla cessione di Deulofeu : Calciomercato Milan – Grandi movimenti sia in entrata che in uscita per il club rossonero in questa sessione invernale di mercato. Infatti, se da una parte la squadra meneghina ha dovuto salutare Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea, dall’altra lo è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata prendendo Krzysztof Piatek dal Genoa, mentre a centrocampo sono […] L'articolo Calciomercato Milan, il Watford dice no alla cessione ...

Milan - Deulofeu non arriva! No deciso del Watford : Sembrava fossero stati fatti passi avanti importanti per il ritorno di Gerard Deulofeu in rossonero. La trattativa, però, si è arenata.Il ritorno di Gerard Deulofeu al Milan si fa sempre più improbabile. I dialoghi tra la società di via Aldo Rossi e il Watford sono andati avanti fino all’ora di pranzo di oggi. La distanza tra proposta e richiesta, tuttavia, è tutt’altro che esigua. Maldini e Leonardo, infatti, hanno chiesto lo ...

Milan - niente Deulofeu : il Watford lo toglie dal mercato : niente ritorno al Milan per Gerard Deulofeu . Il Watford ha tolto dal mercato l'ala spagnola, su cui il club rossonero era in pressing da giorni. L'ex giocatore del Barcellona è considerato da ...

Calciomercato Milan – Salta la trattativa per Deulofeu : il Watford toglie lo spagnolo dal mercato : Salta la trattiva tra Milan e Watford per Gerard Deulofeu: le due società non sembrano riuscire a trovare una soluzione per la formula del ritorno dello spagnolo in Serie A Secondo quanto riporta ‘GianlucaDiMarzio.com’, la trattativa fra il Milan e il Watford sarebbe Saltata definitivamente, con il club inglese che avrebbe ritirato il giocatore dal mercato. Tutt’altro che incedibile, Deulofeu non tornerà in Italia a causa ...

CALCIOMERCATO MILAN / Ultime notizie - l'interesse per Deulofeu è una bocciatura per Castillejo? : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Gerard Deulofeu vuole tornare in rossonero, ma non c'è l'offerta. Intanto si complica la pista Upamecano

Milan - Deulofeu ha l'ok di Gattuso : contatti fitti con il Watford : Il Milan vuole rinforzare le fasce con esterni rapidi per lanciare lo sprint a un piazzamento Champions e l'obiettivo numero uno è Gerard Deulofeu, che al Watford gioca con una regolarità che altrove ...

Gazzetta Milan - contatti con Deulofeu. Intanto spunta Sarr : Lo stesso calciatore poi sarebbe felice di ritornare nel mondo rossonero, dove ha lasciato un ottimo ricordo di sé in soli sei mesi, da gennaio a giugno del 2017. Poi fece ritorno al Barcellona, la ...

Milan : Di Marzio fissa la deadline per Deulofeu - Gattuso si gioca la carta Piatek in Coppa : Il Milan si prepara ad affrontare una parte della stagione probabilmente decisiva, a partire dall'importantissima partita di Coppa Italia contro il Napoli, continuando con gli ultimi giorni di calciomercato. Milan-Napoli di Coppa Italia ha un sapore diverso da quello visto sabato sera in campionato, poiché stasera le due squadre non potranno dividersi la posta in palio, trattandosi di una partita ad eliminazione diretta. I dirigenti rossoneri, ...