Dedico l’8 marzo a Shloka futura sposa dell’uomo più ricco dell’India Il suo bachelor

(Di giovedì 7 marzo 2019) Quello di Akash è stato un addio al celibato indimenticabile. Il figlio di Mukesh Ambani, leader nel settore petrolifero e considerato l’uomo piùdell’India e il 18esimo al mondo, ha festeggiato il pre-wedding in stile bollywood/glam/cafonal sfavillante. Noleggiati due Airbus mentre un servizio di elicotteri/navette sbarcavano gli ospiti provenienti da ogni dove sulla pista dell’aeroporto privato di Samedan in Engadina. Letteralmente blindato il cinquestelle il Badrutt Palace di Sankt Moritz (che appartiene al lussuosissimo brand power dei Leading Hotel of the world) dove si è svolto uno sfarzoso ricevimento d’accoglienza, party numero uno. Mentre sul lago ghiacciato è stato allestito un luna park con ruota panoramica alta 25 metri, giostre e giostrai in maschera, banchetti e gazebo per la pesca del cigno e il tiro a segno. Venditori ambulanti in uniformi luccicanti ...

