DAYS GONE presentato in anteprima a Milano

DAYS GONE : uscita e recensione : Days GoneDays GoneDays Gone è la prossima produzione esclusiva che sbarcherà su PlayStation 4 a fine aprile. Nei giorni scorsi a Milano si è svolto un evento di anteprima riservato alla stampa dove abbiamo anche potuto scambiare quattro chiacchiere con il creative director e writer del gioco presso Sony Bend Studio, John Garvin. Ciò che ci ha stupito fin da subito è l’importanza che il comparto narrativo riveste in questa produzione, ma facciamo ...

Abbiamo provato DAYS GONE in anteprima : lo zombie game per PS4 sarà il nuovo The Last of Us? : Days Gone dimostra ancora una volta che zombie e videogiochi sono sempre andati a braccetto. Sono tantissime le produzioni prima in pixel e poi poligonali ad aver animato il mercato del gaming negli anni, con un'evoluzione a puntare dritto il dito verso il titolo di casa Sony. Si tratta del prossimo zombie game in uscita solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, esclusiva confezionata da Sony Bend Studio per i circuiti della console di ultima ...

DAYS GONE si mostra in alcuni video gameplay e in nuove immagini : Recentemente Days Gone è stato al centro di interessanti notizie: abbiamo appreso come Bend Studio ha integrato la componente narrativa all'interno dell'open world e abbiamo scoperto anche dei retroscena sullo sviluppo.Con l'avvicinarsi dell'uscita del gioco, ecco che Gematsu riporta una serie di video che mostrano in azione Days Gone.Ma non solo, sono state pubblicate anche alcune immagini, che potete vedere più in basso.Leggi altro...

Gli sviluppatori di DAYS GONE parlano dell'integrazione tra la storia e l'ambiente open world : Sony Bend ha trascorso molto tempo a parlare del mondo di Days Gone e di quali strumenti avranno a disposizione i giocatori mentre tentano di attraversarlo e sopravvivere, ma come gli ultimi anni ci hanno mostrato, più di ogni altra cosa, le esclusive first party di Sony si concentrano più sulla narrazione e sui personaggi che su qualsiasi altro elemento, e Days Gone manterrà questa linea.Recenti titoli open world come The Witcher 3, Red Dead ...

Gli sviluppatori di DAYS GONE : "nessuno credeva davvero nel progetto" : Days Gone ha trascorso sei lunghi anni nel processo di sviluppo e Bend Studio ha speso del tempo per discutere di come ha lavorato in un'intervista con GameSpot.Secondo lo sviluppatore, "nessuno ci credeva davvero" quando hanno proposto l'idea a Sony."Abbiamo detto a Sony che "va bene, faremo questo enorme gioco open world, con tutti questi sistemi", ha affermato il direttore creativo John Garvin. "E nessuno ci ha creduto veramente, si sono ...

DAYS GONE - prova : Durante la presentazione ufficiale italiana di Days Gone, John Garvin, Creative Director di Bend Studio, è stato molto chiaro: "Avevo mostrato una demo impressionante durante il reveal del gioco, ma negli anni successivi il nostro compito è stato quello di creargli attorno qualcosa che funzionasse."E dopo tre ore passate col gioco, possiamo tranquillamente affermare che il "worldbuilding", la narrazione e la caratterizzazione di personaggi, sono ...

Sembra che la campagna di DAYS GONE durerà circa 30 ore : Ormai mancano poco meno di due mesi alla pubblicazione di Days Gone, (attesissima esclusiva PS4 a tema apocalisse zombie targata Sony Bend) e Sony ha dato il via alle operazioni di marketing, per preparare il mercato all'arrivo del titolo.Come riporta Gamingbolt, i ragazzi di Sony Bend hanno annunciato che la campagna per giocatore singolo del titolo avrà una durata di circa 30 ore e conterrà circa 6 ore di filmati. Considerando che stiamo ...

Quanto dura DAYS GONE su PS4? La risposta ufficiale arriva da Sony : Days Gone è un nome particolarmente importante per i fedelissimi di casa Sony. Con PlayStation 4 avviata verso la parte finale del suo ciclo vitale, lo zombie game realizzato da Bend Studio rappresenta una delle ultime esclusive in arrivo nella già ricca line-up della console giapponese. Un titolo per altro assai promettente, almeno per chi si professa fan dei non morti e delle atmosfere post apocalittiche. Così come delle esperienze a mondo ...

DAYS GONE mette in mostra tutta la sua brutalità nei nuovi trailer : L'attesissima esclusiva PS4, Days Gone, si mette in mostra in due nuovi trailer, riporta Twinfinite.Nei filmati, pubblicati da Sony Interactive Entertainment per il mercato giapponese, possiamo vedere da vicino un sacco di azione tra fughe a perdifiato in motocicletta e combattimenti contro le orde di zombie nella natura più selvaggia.I filmati mostrano una certa cura nelle ambientazioni, una incantevole Oregon invasa dai non-morti.Leggi altro...

L'amore fra Deacon e Sarah nel nuovo trailer di DAYS Gone : L'apocalisse zombie di Days Gone arriverà tra qualche tempo su PS4. L'esclusiva per l'ammiraglia di Sony è certamente una delle uscite più attese di questo 2019 e, in vista del lancio del gioco, ecco arrivare delle nuove immagini e un nuovo trailer.Il nuovo video di Days Gone si concentra sulL'amore fra il protagonista Deacon e Sarah:Qui sotto, invece, potete vedere alcune immagini tratte dal gioco.Read more…

Deacon e la sua amata sono i protagonisti delle nuove immagini di DAYS Gone : Con San Valentino dietro l'angolo, l'amore è nell'aria e Sony coglie l'occasione per immortalarlo scattando alcune foto alla coppia che impareremo a conoscere all'interno di Days Gone: Deacon St. John e Sarah Whitaker.Come riporta Pushsquare, nelle nuove immagini di Days Gone possiamo vedere delle immagini felici della coppia. Deacon St. John e Sarah Whitaker erano una coppia improbabile: lui proveniva dall'Oregon rurale, membro di un gang ...

Si lotta per la sopravvivenza nel nuovo trailer di DAYS Gone : L'attesa esclusiva PS4 Days Gone si avvicina sempre di più e Sony ha deciso di pubblicare oggi un nuovo video dedicato al gioco.Come segnala Gematsu, si tratta del terzo trailer della serie che mostra i vari aspetti di Days Gone. Ad esempio, il secondo filmato era dedicato alla fedele motocicletta del protagonista.Questa volta, il trailer si intitola "lotta per la sopravvivenza" e ci mostra la grande varietà di avversari che dovremo ...