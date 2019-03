Cuneo Al Teatro Toselli la mia battaglia con Elio Germano

Cuneo/ Storia di una geisha sul palco del teatro Toselli con l'opera Madama Butterfly : Domenica 10 marzo alle ore 16 in Sala San Giovanni a CUNEO, Via Roma 4 va in scena l'opera raccontata: Madama Butterfly di G. Puccini. Personaggi e interpreti Cho Cho-San - Eugenia Braynova ...