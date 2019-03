Corte Ue condanna l' Italia a risarcire Sallusti per ingiusta detenzione

Diffamazione - la Corte europea dei diritti umani condanna Italia per caso Sallusti : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver violato il diritto alla libertà d’espressione di Alessandro Sallusti ritenendo “manifestamente sproporzionata” la sua condanna al carcere per Diffamazione per due articoli pubblicati su Libero nel 2007, quotidiano che dirigeva allora. Nella sentenza, in cui i giudici hanno riconosciuto a Sallusti 12mila euro per danni morali, lui ne aveva chiesti 100mila, la Corte ...

Caso Sallusti - Corte Ue condanna l'Italia : La Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano a risarcire il direttore de 'Il Giornale' Alessandro Sallusti per ingiusta detenzione. Sallusti fu arrestato nel novembre del ...

Regione Piemonte - mappa anticorruzione dei settori affidata in esterno : due dirigenti condannati dalla Corte dei Conti : L’incarico per la mappatura dei settori più a rischio corruzione era irregolare. Non era stato assegnato a uno dei tanti dipendenti, come la legge chiede di fare, né era stato assegnato all’esterno dopo le verifiche e dopo una selezione, ma era stato affidato direttamente a un professionista e poi regolamentato con un atto ad hoc. Per questa ragione due dirigenti della Regione Piemonte sono accusati di aver provocato un danno alle casse ...

Roberto Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi dalla Corte di Cassazione : Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia e già senatore è stato condannato a 5 anni e 10 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati. Al Celeste è contestata una corruzione fatta di cene, viaggi e gite in barca. Divertimenti e anche un acquisto agevolato di una villa in Sardegna. Tutto pagato con i soldi fuoriusciti dalla casse ...

Siria - governo Assad condannato dalla Corte USA per la morte di Marie Colvin : Una corte statunitense ha giudicato il governo Siriano colpevole dell'uccisione della corrispondente di guerra del Sunday Times Marie Colvin, vittima del bombardamento del Baba Amr Media Center di Homs (Siria) del febbraio 2012, e ha richiesto un risarcimento per la famiglia di 302,5 milioni di dollari. La giudice di corte distrettuale Amy Berman Jackson, nella sentenza rilasciata il 30 gennaio, ha concluso che l'attacco condotto dall'esercito ...

La Corte europea condanna l'ex lefebvriano Williamson per negazionismo : In secondo luogo, il tribunale regionale tedesco aveva ritenuto che le dichiarazioni di Williamson, per destinate ad un pubblico svedese, potevano risuonare in tutto il mondo e in particolare in ...

Emissioni Ilva - Corte Strasburgo condanna l'Italia : cittadini non tutelati : La salute dei cittadini che risiedono in prossimità dello stabilimento siderurgico Ilva, oggi Arcelor Mittal Italia, non è stata protetta. " Il persistente inquinamento causato dalle Emissioni dell'...

Mancata bonifica Ilva - Corte europea diritti condanna Italia : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito all'unanimità che i responsabili dell'accieria Ilva di Taranto e le autorità competenti Italiane hanno violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea su diritti umani, per la persistenza della situazione di pericolo per l'ambiente e la salute umana della popolazione nelle aree vicine agli ...

Corte Strasburgo condanna l’Italia per Amanda Knox : L'Italia e' stata condannata dalla Corte europea dei Diritti umani (Cedu) per violazione dei diritti della difesa nei confronti di Amanda Knox, l'ex studentessa americana imputata e poi assolta per l'omicidio della 22enne britannica Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia. Nel pronunciarsi sul ricorso della 31enne di Seattle, la Corte di Strasburgo ha rilevato che le fu negato l'accesso a un avvocato e non fu valutato il comportamento ...

Corte di Strasburgo condanna l'Italia : violati i diritti della Knox | Amanda : vittima di torture : Oggetto del ricorso l'interrogatorio del 6 novembre 2007. Lo Stato dovrà pagare all'americana 18mila euro complessivi tra danni morali e spese legali. La sentenza diverrà definitiva solo tra tre mesi, se le parti non ricorreranno in Appello.

Amanda Knox : la Corte di Strasburgo condanna l’Italia - i suio diritti di difesa : La Corte di Strasburgo riconosce che l’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia durante lo stesso interrogatorio. L’Italia è stata dunque condannata e dovrà pagare alla Knox 18mila euro. I giudici si sono espressi sul ricorso presentato dalla stessa Knox, la ragazza americana prima ...

Amanda Knox - Italia condannata dalla Corte europea 'Violati i diritti della difesa' : ROMA - La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa in merito al processo per la morte di Meredith Kercher. La Corte ha rilevato, su un ricorso di ...

Ilva - Corte Europea dei Diritti Umani condanna l’Italia : “Non ha protetto i cittadini” : Secondo la Corte di Strasburgo le autorità italiane nel corso degli anni non hanno adeguatamente protetto i cittadini di Taranto, curandosi invece solo degli interessi della proprietà dell'Ilva.Continua a leggere

Amanda Knox - la Corte di Strasburgo condanna l'Italia a risarcire 18.000 euro : La Corte di riconosce che l'Italia ha violato il diritto alla difesa di durante l'interrogatorio del 6 novembre 2007, ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia ...