Corruzione | sentenze Cds | Berlusconi indagato a Roma

Berlusconi indagato per Corruzione in sentenze del Consiglio di Stato : corruzione in atti giudiziari. Questa l’ipotesi di reato per la quale la procura di Roma ha iscritto nel registro degli...

Berlusconi indagato per Corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle sentenze pilotate del Consiglio di Stato : Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’indagine della procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato. L'articolo Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle sentenze pilotate del Consiglio di Stato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Messina : Corruzione e sentenze pilotate - due arresti : Si tratta di Ezio Bigotti, imprenditore piemontese, presidente del gruppo Sti, titolare di numerose commesse della Centrale acquisti del Tesoro, Consip, e di Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero ...

Corruzione per pilotare le sentenze - arrestati un imprenditore e un ex tecnico Eni : Roma, 22 feb., askanews, - Corruzione in atti giudiziari e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale: con queste accuse la guardia di finanza di Messina - su mandato della locale Procura - ha ...

Corruzione - sentenze pilotate al Consiglio di Stato : arresti imprenditore ed ex tecnico petrolifero : I finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo due provvedimenti di arresti domiciliari nei confronti di Ezio Bigotti, imprenditore piemontese, presidente del gruppo STI aggiudicatario di numerose commesse della Centrale acquisti del Tesoro (Consip) e di Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero Eni. Sono accusati di Corruzione in atti giudiziari e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Il procedimento è legato ...

Corruzione - caso sentenze pilotate : patteggiano gli avvocati Amara e Calofiore : Patteggiamento della pena dall’accusa di Corruzione in atti giudiziari per gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Il gup di Roma, Alessandro Arturi, ha accolto la richiesta dopo il parere favorevole della Procura. Agli imputati sono stati inflitti rispettivamente 3 anni e 2 anni e nove mesi. Il procedimento rientra nell’indagine sulle sentenze pilotate presso il Consiglio di Stato. Il giudice ha stabilito anche una multa di 73mila euro ...

Corruzione al Consiglio di Stato - il ruolo dell’avvocato di Romeo e l’acquisto “di pacchetti di sentenze a coupon da 10” : sentenze del Consiglio di Stato truccate per favorire (anche) l’imprenditore Alfredo Romeo e la sua Romeo Gestioni, nell’ambito di ricorsi per alcuni appalti Consip. È quanto emerge della carte dell’inchiesta della procura di Roma per Corruzione di atti giudiziari in cui sono finite coinvolte otto persone fra giudici ed ex magistrati operanti nell’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, avvocati, imprenditori e politici, tutti ...

Sentenze pilotate al Consiglio di Stato - perquisizioni e arresti per Corruzione : L’inchiesta del gip di Roma Daniela Caramico D’Auria riguarda anche il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia

Sentenze “pilotate” nel Consiglio di Stato : arresti e perquisizioni per Corruzione : arresti e perquisizioni al Consiglio di Stato. L’inchiesta della procura di Roma su un giro di tangenti a Palazzo Spada e al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia fa un nuovo e importante passo in avanti. Questa mattina militari della Guardia di Finanza, coordinati dall’aggiunto Paolo Ielo e dal pm Stefano Rocco Fava, hanno tr...

Corruzione nelle sentenze del Consiglio di Stato - arresti : Arresti e perquisizioni al Consiglio di Stato. L’inchiesta della procura di Roma su un giro di tangenti a Palazzo Spada e al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia fa un nuovo e importante passo in avanti. Questa mattina militari della Guardia di Finanza, coordinati dall’aggiunto Paolo Ielo e dal pm Stefano Rocco Fava, hanno tr...