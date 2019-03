Corruzione in atti giudiziari | Berlusconi indagato per il caso delle azioni Mediolanum 

Silvio Berlusconi indagato per Corruzione in atti giudiziari : La procura di Roma indaga su Silvio Berlusconi. L'accusa è di corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine su alcune sentenze pilotate del consiglio di Stato. Si tratta, nello specifico, della decisione del 3 marzo 2016, con la quale fu annullato l'obbligo di cedere la quota eccedente il 9,99% detenuto in Banca Mediolanum stabilito nei confronti di Berlusconi da Bankitalia.

Corruzione ad Erice - la maggioranza diserta il consiglio convocato per il dibattito : Si sono presentati solo i consiglieri comunali di opposizione ieri, ad Erice, al consiglio comunale straordinario che la minoranza stessa aveva richiesto dopo l'arresto del vice sindaco della città, ...

Messina - arrestato l'imprenditore Bigotti. "Corruzione in atti giudiziari e falso" : E' il manager piemontese del gruppo STI, aggiudicatario di diverse commesse della Consip. Coinvolto anche un ex tecnico Eni

Corruzione e frodi al bilancio UE : attivo un whistleblowing dedicato : Il bilancio dell’Unione europea finanzia numerosi programmi e progetti per migliorare la vita dei cittadini nell’UE e nel resto del mondo. Un’irregolarità è un atto che non rispetta le regole dell’UE e che può avere conseguenze negative sugli interessi finanziari dell’UE, tuttavia può essere il risultato di errori commessi in buona fede dai beneficiari che richiedono finanziamenti e dalle autorità che li erogano. Se ...

Consiglio di Stato - il candidato alla vicepresidenza è indagato per Corruzione in atti giudiziari : ROMA - C'è un nome che scotta nel lungo elenco di consiglieri di Stato, imprenditori e avvocati che da anni pilotavano le sentenze amministrative in Italia. È quello di Sergio Santoro , indagato per ...