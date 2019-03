Coprì abusi su minori Il cardinale Barbarin | condannato a Lione | si è dimesso

Lione - Arcivescovo Barbarin condanna a 6 mesi/ Sentenza : " Coprì abusi prete pedofilo" : Arcivescovo di Lione condanna to per 6 mesi : avrebbe coperto gli abusi di un prete pedofilo. La Sentenza 'contorta' e la difesa del Cardinale Barbarin

Lione - condannato Primate : Coprì abusi : 11.52 L'arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin, 68 anni,è stato condannato a 6 mesi di prigione con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori perpetrati negli anni '70 e '80 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione . Noto come ' Primate des Gaules', il ' Primate dei Galli', Philippe Barbarin è tra le personalità ecclesiastiche più importanti e ...

Coprì abusi di preti - condannato a sei mesi il cardinale Barbarin : L’arcivescovo di Lione, il cardinale Philippe Barbarin, è stato condannato a sei mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per «aver coperto gli abusi sessuali nei confronti di minori commessi da altri sacerdoti»....

Pedofilia - Coprì abusi di preti : condannato a sei mesi il vescovo di Lione Barbarin : L’arci vescovo di Lione , il cardinale Philippe Barbarin, è stato condannato a sei mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per «aver coperto gli abusi sessuali nei confronti di minori commessi da altri sacerdoti»....

Padre Lombardi : estremamente grave per vescovi coprire gli abusi : Roma, 1 mar., askanews, - Il 'risultato più importante' del vertice convocato dal Papa in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo sugli abusi sessuali sui minori, 21-24 ...

Padre Lombardi : estremamente grave per vescovi coprire gli abusi : Roma, 1 mar., askanews, - Il "risultato più importante" del vertice convocato dal Papa in Vaticano con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo sugli abusi sessuali sui minori, 21-24 ...

Papa Francesco chiude il summit in Vaticano contro la pedofilia : "Non coprire mai più gli abusi" : "Piaga diffusa, ma più mostruosa nella Chiesa", ha detto nel suo discorso conclusivo del summit in Vaticano contro gli abusi sui minori