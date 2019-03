Convocati Juventus-Udinese | doppia assenza per Allegri

Convocati Juventus - per la trasferta di Napoli Allegri ne chiama ventuno : Convocati Juventus – Ecco la lista dei giocatori Convocati da mister Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Il tecnico livornese porta con sè in trasferta ventuno giocatori. Convocati Juventus – La lista completa 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 Caceres 5 Pjanic 7 Ronaldo 10 Dybala 12 […] More

Convocati Napoli-Juventus - Ancelotti ne chiama ventidue : la lista completa : Napoli-Juventus – Da pochi minuti la società partenopea ha diramato la lista dei giocatori Convocati da mister Ancelotti per la delicatissima sfida di domani sera contro la Juve. Due rientri importanti per il tecnico ex Real, quello del terzino Mario Rui e quello dell’esterno d’attacco Younes. Napoli-Juventus, i 22 Convocati da Ancelotti Ecco i 22 […] More

Juventus - i 20 Convocati di Allegri per il Bologna : Pjanic c'è : TORINO - Dopo le dichiarazioni di oggi in conferenza stampa di Allegri era tutt'altro che scontato. Scorrendo la lista dei convocati della Juventus per la gara di domani con il Bologna la buona ...

Convocati Atletico Madrid-Juventus : sciolto il mistero Douglas Costa : Convocati Atletico MADRID JUVENTUS- Massimiliano Allegri si prepara alla super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero starebbe riflettendo sul possibile cambio modulo e sulle scelte offensive in vista della sfida di domani sera. Possibile cambio radicale in avanti, dove Cancelo potrebbe essere schierato nelle vesti […] L'articolo Convocati ...

Atletico Madrid-Juventus Convocati : riecco Bonucci-Chiellini : convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di domani sera contro l’Atletico Madrid. La Juventus partirà per Madrid nel pomeriggio, intorno alle ore 16:00, poi il tecnico bianconero parlerà in conferenza stampa alle ore 18:45. Bianconeri chiamati alla prova del nove. Come detto e ribadito, sarà fondamentale mettere a segno almeno un gol per […] More

Convocati Juventus-Frosinone : ritornano in tre - out Douglas Costa : Convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati in vista del match di domani sera contro il Frosinone. Sorride il tecnico bianconero il quale potrà contare sul ritorno di Bonucci, Chiellini e Barzagli. Ritorna la BBC. Come sottolineato dallo stesso Allegri in conferenza stampa, Bonucci partirà dal primo minuto, mentre Chiellini potrebbe trovar […] More

Juventus - Pjanic e Khedira tornano tra i Convocati : contro l’Atalanta ci saranno : Pjanic e Khedira a centrocampo a partire dalla gara con l’Atalanta L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 20 giocatori per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma domani sera a Bergamo. tornano a disposizione Pjanic e Khedira; prima convocazione per il neo acquisto Caceres. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Caceres, Pjanic, ...

Supercoppa - Convocati Juventus : la lista di Allegri. Ecco gli assenti : Supercoppa convocati Juventus – Manca poco all’appuntamento tra Juventus e Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana. La Juventus è partita per Gedda e Allegri ha comunicato la propria lista di convocati. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di […] L'articolo Supercoppa, convocati Juventus: la lista di Allegri. Ecco gli ...

Coppa Italia - i Convocati della Juventus : out Mandzukic e Cancelo : TORINO - Esordio della Juventus in Coppa Italia , per la prima gara dell'anno, domani sera contro il Bologna al Dall'Ara. Terminata la rifinitura del pomeriggio, la società ha diramato la lista dei ...