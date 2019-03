Conti | per Champions capelli rossoneri

Nuovo volto per la pista di atletica - Continuano i lavori per il restyling del manto : ...le nostre strutture sportive con questi lavori sono obiettivi che vanno a beneficio di un territorio e dei tanti atleti e sportivi che frequentano la struttura" ha detto l'assessore allo sport ...

Influenza : il virus Continua ad allettare gli italiani - colpite quasi 7 milioni di persone : Il virus Influenzale continua ad allettare gli italiani, a fare il punto sono i bollettini settimanali di sorveglianza epidemiologica Influnet e Fluenews-Italia, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). La scorsa settimana, nonostante il picco sia passato, sono stati colpiti da Influenza quasi 400mila italiani per un totale di circa 7milioni dall’inizio della stagione con 116 decessi. Da ottobre a oggi, i casi gravi che hanno ...

La MotoGp riaccende i motori. Si riparte dal Qatar - favoriti Dovizioso e Marquez - a 3.75 su Sisal Matchpoint. Continua anche nel 2019 il dominio Honda : Marquez favorito per il Mondiale a 1.70 : La Moto Gp riaccende i motori e riparte dal Qatar, il primo appuntamento della stagione 2019 è il circuito di Losail. A vincere la tappa lo scorso anno è stato Andrea Dovizioso che, secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, potrebbe confermare la buona tradizione nel deserto: da 4 anni infatti, la Ducati non manca il podio in Qatar. Dovizioso è dunque il favorito, a 3.75 e condivide il primo posto nei pronostici con il Campione del mondo ...

Auto : Opel Continua a crescere - l’Italia è il terzo mercato per il marchio : Opel ha appena annunciato risultati finanziari record per il 2018 insieme all’affermazione dell’Italia come terzo mercato per il marchio del fulmine, dopo quelli di casa Germania e Regno Unito. Risultati lusinghieri ulteriormente rafforzati dal percorso di crescita di volumi e di quota di mercato già avviata negli ultimi quattro mesi dell’anno scorso nel nostro paese e che continuano nei primi mesi del 2019. Nello scorso mese di ...

Nba : LeBron James supera Jordan ma i Lakers Continuano a perdere : Festeggia LeBron James, la stella dei Lakers, per aver superato questa notte il record di punti realizzati di Michael Jordan. Festeggia da solo, perché i Lakers hanno chiuso con un'altra sconfitta - sono in serie negativa da diverse partite - contro i Nuggets, secondi nella classifica della Western Conference. LbJ realizza 31 punti ma il resto della squadra sembra quasi guardare lui giocare senza contribuire troppo, il match si chiude 115-99 in ...

Iran-Ue - Bruxelles : Continueremo a cooperare per la pace e la stabilità nella regione del Medio Oriente - : L'Unione Europea continuerà a cooperare con l'Iran per la pace e la stabilità nella regione del Medio Oriente e nel mondo intero. Lo ha dichiarato il Segretario Generale della Commissione Europea Martin Selmayr durante una discussione presso il think tank della Brookings Institution. 'Lavoreremo sempre per la pace ...

Turismo - “l’Italia è un museo a cielo aperto” - supera la Francia e Continua a crescere anche nel 2019 : Senza condivisione COMUNICATO STAMPA ALLA ITB DI BERLINO PROTAGONISTA L’ITALIA MENO NOTA, MA RACCONTATA MEGLIO “Il brand Italia va supportato da una strategia di comunicazione ancora più forte, sia per le mete già consolidate, la cui conoscenza all’estero è data spesso già per assodata, che per quelle meno battute. È determinante concentrarsi sulla comunicazione, che deve essere uno strumento per promuovere la Penisola: per questo è importante ...

Previsioni Meteo - la “Super Primavera” di Marzo : Continua il caldo anomalo - ma la prossima settimana tornano freddo e neve [MAPPE] : 1/21 ...

Carlo Conti : "Babbo è la parola che non ho mai detto - ora recupero con mio figlio che mi chiama 7mila volte al giorno" : "Fino a sette/otto anni fa, nella mia classifica c'ero io, poi veniva il lavoro, poi il resto. Ora, in cima a tutto c'è mio figlio". Così si racconta Carlo Conti al settimanale Oggi prima di tornare in tv con La Corrida il 22 marzo e con i David di Donatello il 29 marzo. Il conduttore parla del figlio Matteo, di cinque anni, e di come abbia cambiato la sua vita: "Non rimpiango di averlo avuto tardi: a 30/40 anni ero molto preso da ...

Rally Messico 2019 : Continua la sfida a tre per il titolo tra Tanak - Ogier e Neuville nella prima prova stagionale su sterrato : Da giovedì 7 a domenica 10 marzo il Mondiale Rally 2019 si sposta in Messico per il terzo appuntamento della stagione, il primo su fondo sterrato. L’edizione 2019 del “Rally Guanajuato Mexico” si svilupperà prevalentemente a Leòn, quinta città più grande del Paese situata a 400 km dalla capitale, con le difficoltà più grandi per gli equipaggi che saranno legate alle temperature roventi (vicine ai 30°C) e all’altitudine, ...

Continua il crollo dei 5S : unico partito in Italia ?a perdere altri consensi : Polemiche che agevolano la linea dura e la legge sulla possibilità che un Italiano possa difendere la propria incolumità. Se la legittima difesa sarà legge, come a breve ufficialmente lo sarà, per i connazionali del ministro all"Interno non sarà far west o giustizia fai da te. Non lo sarà per il semplice fatto che per gli Italiani i colpevoli non vanno dietro la sbarra mentre spesso la "fredda vacanza" possa ospitare degli innocenti. Ma ancor ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-9. Il CT Fabio Conti : “Abbiamo perso concentrazione e lucidità” : L’Italia ha perso per 12-8 in Ungheria nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: le azzurre, già certe del primo posto nel Girone B, sono qualificate direttamente alle semifinali della competizione. La Final Six si disputeranno a Torino dal 29 al 31 marzo e le azzurre saranno in ritiro da giovedì 14. A fine gara ha parlato al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico del Setterosa ha ...

Scampanellate al citofono di notte e Continue molestie : perseguitano anziana vicina - scatta divieto di dimora : Dopo la morte di suo marito, avvenuta cinque anni prima, era diventata il 'bersaglio' dei componenti di due famiglie, residenti nel suo stesso stabile, a causa di questioni condominiali. Vittima una ...