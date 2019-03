Conte | su Tav ho forti dubbi | non sono convinto serva a Italia

Conte : Su Tav unica strada è discuterne con Francia ed Europa : Milano, 7 mar., askanews, - "Come proseguire? Me ne assumo la responsabilità alla luce dei forti dubbi sin qui emersi credo sia d'obbligo per chi si assume la responsabilità di una decisione, che allo ...

Conte allontana la Tav : "Non ne vedo l'utilità |Necessario ridiscutere con Francia e Ue" : "Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa Palazzo Chigi sulla Torino-Lione che continua a dividere il governo. "Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l'Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica"

Tav - Conte : "Contrario all'utilità dell'opera ma sintesi politica - ridiscutere con Francia e Ue" : "Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa Palazzo Chigi sulla Torino-Lione che continua a dividere il governo. "Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l'Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica"

Tav - Conte : sulla convenienza ho forti dubbi - discutiamone con Francia e Ue : Scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico. Oggi il premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha ribadito i forti dubbi sull'opera, sottolineando che...

Tav - Conte : “L’opera non mi convince. Nel governo fase di stallo - anche sui bandi”. Ma esclude il rischio crisi : esclude il rischio crisi di governo, ma ammette la fase di stallo tra Lega e M5s sul Tav Torino-Lione.anche sulla decisione da prendere sui bandi, nonostante la scadenza di lunedì ormai imminente. Il presidente Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato come la situazione non si sia ancora sbloccata: ““Io stesso ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza del Tav e lo ribadisco. Non sono affatto ...

Tav - Conte : "Non sono convinto che l'Italia ne abbia bisogno" - condivideremo dubbi con Francia e Ue : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera". E ha sottolineato: "Ho ...

Caos Tav - Conte "dubbioso" chiede un vertice con Francia e Ue : L'altra parte politica vuole fare partire i bandi anche per non perdere le risorse. I bandi sono lunedì, c'è ancora del tempo'. In quanto ai due azionisti principali della maggioranza, se Matteo ...

Caos Tav - Conte 'dubbioso' chiede un vertice con Francia e Ue : L'altra parte politica vuole fare partire i bandi anche per non perdere le risorse. I bandi sono lunedì, c'è ancora del tempo'. In quanto ai due azionisti principali della maggioranza, se Matteo ...

Tav - Conte : “Non serve all’Italia”. Ma chiede il confronto con Francia e Ue : «Quando gli esperti si sono allontanati, abbiamo fatto una valutazione politica, cui spetta decidere, sennò ora al mio posto ci sarebbe un tecnico. Non ho mai detto che la decisione finale sarebbe stata solo sulla base dell’analisi-costi benefici. La Politica si assume onori e oneri della decisione». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un pas...

Tav - resta lo scontro 5 stelle-Lega Conte : 'Forti dubbi su convenienza parliamone con Francia e Ue' : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera', ha sottolineato ancora ...

Conte affossa la Tav : «Se fosse proposta oggi mi batterei affinché non venisse realizzata» : Dopo la convocazione dei tecnici il 6 marzo , c'è stata la riunione politica: «Escludo ci possa essere una crisi di governo». Ma le riunioni continueranno anche questa sera: prima quella dei ...

Tav : Conte stallo nel Governo - ma escludo crisi : "Le posizioni dei due partiti hanno creato oggettivamente uno stallo. Rispetto le due posizioni, ma non permettero' che si affermi una o l'altra

Conte : "Tav non mi convince.<br> Ci confronteremo con Francia e UE" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto oggi una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione Tav e ha detto: "Abbiamo operato una sorta di stress test che è durato molte ore" dopo il quale "mi sono convinto che l'elaborato che ci è stato consegnato realizza quello che è il suo compito" ossia fornire una "fondata" analisi costi-benefici.Dopo che gli esperti si sono allontanati, ha detto Conte, "siamo rimasti solo noi ...

Conte su Tav : siamo allo stallo - ma ora ho forti dubbi su opera : Ma la decisione - ribadisce il premier - è politica. Conte ammette che al tavolo dei decisori politici di ieri sono emersi orientamenti politici contrapposti, ma esclude con veemenza il rischio di ...