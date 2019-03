Conte | ' Ho forti dubbi che l' Italia abbia bisogno della Tav'

Tav - Conte : "Forti dubbi e perplessità" : "Vorrei fare un chiarimento preliminare: vorrei ricordare e invitare a considerare che non esiste alcuna comunicazione o mia dichiarazione, neanche prima che assumessi la responsabilità di governo, ...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza dell’opera - escludo crisi di governo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro»ha aggiunto, spiegando che le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» e che ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue» ...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza dell’opera - escludo crisi di governo : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro»ha aggiunto, spiegando che le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» e che ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue» ...

Tav - Conte prende tempo : "Ho forti dubbi" : 18.08 "L'unica strada è proseguire, alla luce di ciò che è emerso,dei forti dubbi emersi,e me ne assumo la responsabilità, l'unica strada che credo sia d'obbligo è procedere a un'interlocuzione con i partner di questo progetto,Francia e Ue per condividere questi dubbi e perplessità".Così il premier Conte sulla Tav. Conte ha detto di non muovere da pregiudizi e che dopo l'analisi costi-benefici non è convinto che "Tav sia un progetto di cui ...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza - parliamone con Francia e Ue : Scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico. Conte. «In linea di massima ci sono ragioni che spingono a favore dell'opera: la riduzione del traffico stradale,...

Tav - Conte : forti dubbi e perplessità sulla convenienza dell’opera : «Non sono convinto che la Torino Lione sia un progetto di cui l’Italia ha bisogno» ha detto il premier Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Se il cantiere fosse oggi mi batterei contro»ha aggiunto, spiegando che le posizioni di M5s e Lega sull’opera «restano contrapposti» e che ora «l’unica via è condividere i dubbi con Francia e Ue» ...

Tav - Conte stoppa l’opera : “Non sono convinto che il progetto vada realizzato - ho forti dubbi” : Il premier Conte ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per spiegare come intende procedere per superare lo stallo del governo sulla Tav: "Non sono convinto che questo progetto vada realizzato, ho forti dubbi".Continua a leggere

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza. E' scontro : il governo vacilla Video. Di Maio : niente crisi - stasera assemblea gruppi M5s : scontro continuo sulla Tav e governo sempre più in bilico. «Che piaccia o meno il professor Ponti ha fatto la sua analisi onorevolmente e in modo molto plausibile», ha...

Tav - Conte : forti dubbi su convenienza. E' scontro : il governo vacilla Video. Di Maio : niente crisi - stasera assemblea gruppi M5s : 'Mai detto che la decisione è affidata solo a analisi costi-bonifici, ma alla politica con la P maiuscola'. I bandi. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe portare già oggi in Consiglio dei ministri un ...

Giuseppe Conte : 'La Roma e l'Italia fortissime in Europa' : Sorpresa per la Roma. Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione della nuova sede della As Roma. Il premier, dichiarato tifoso Romanista, ha abbracciato Totti, Bruno Conti ...

Fuorionda Merkel-Conte - Salvini : “Io contro tutti? Non commento i labiali… sono contro tutti i poteri forti” : “Salvini contro tutti? contro tutti i poteri forti”. Con queste parole il vice premier Matteo Salvini scherza sul Fuorionda rivelato da Piazza Pulita riguardante il premier Giuseppe Conte e Angela Merkel. L'articolo Fuorionda Merkel-Conte, Salvini: “Io contro tutti? Non commento i labiali… sono contro tutti i poteri forti” proviene da Il Fatto Quotidiano.