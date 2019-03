Commercio | a gennaio vendite al dettaglio in crescita

Commercio al dettaglio : in gennaio fatturato giù dello 0 - 3% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

Italia - a gennaio peggiora saldo Commercio estero extra Ue : A gennaio per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue l'Istat stima un marcato aumento congiunturale per le esportazioni , +5,9%, e una contrazione per le importazioni , -2,6%,. L'incremento ...

Cina : vola a gennaio il Commercio estero - import ed export sopra le attese : ... anche se vi è un accordo per non aumentare le tariffe di $ 200 miliardi nelle importazioni cinesi, a causa della scarsa economia globale. 'Ma se ci sarà un accordo per eliminare tutte le tariffe ...

ConfCommercio conferma paralisi economia italiana. A gennaio crescita nulla : Risulta paralizzata l'economia italiana, che per il mese di gennaio non lascerebbe registrare alcuna crescita, con il PIL del 2018 a +0,9%, quasi dimezzato rispetto al +1,6% registrato nel 2017

ConfCommercio : crescita ferma a gennaio - in 2018 dimezzata +0 - 9% : Roma, 16 gen., askanews, - A gennaio la crescita dell'economia italiana è ferma, con il Pil del 2018 quasi dimezzato a +0,9% rispetto al +1,6% del 2017. Lo sostiene la Confcommercio, secondo cui, 'stante il permanere di una situazione di debolezza si ...