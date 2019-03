Clima | l’UE può raggiungere i suoi obiettivi di politica climatica

Balcani : l’Ue annuncia 32mln di euro per energia pulita e Clima : Efficienza energetica e lotta al cambiamento clima tico: sono i due obiettivi del nuovo pacchetto finanziario Ue da 32 milioni di euro per i Balcani occidentali annuncia to dal commissario Ue all’Allargamento, Johannes Hahn, nel corso della ministeriale sull’ energia dei sei Paesi Balcani ci in corso a Podgorica. I finanziamenti si aggiungono ad altri 50 milioni di euro gia’ stanziati dall’Ue per rafforzare le politiche ...

Vytenis Andriukaitis : “Il cambiamento Climatico non si può affrontare da soli - serve l’Ue” : Vytenis Andriukaitis si è trovato in una posizione complicata. Come Commissario Ue per la salute e la sicurezza alimentare ha dovuto combattere non solo contro gli anti-vaccinisti, ma anche contro chi pensa che il cambiamento climatico sia una bufala. E non è un caso che il primo tema discusso sia relativo al livello di polveri sottili osservato ne...