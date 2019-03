Chi avrà la maggioranza alle Europee?

Bollo auto 2019 : agevolazioni in arrivo - Chi avrà gli incentivi : Bollo auto 2019: agevolazioni in arrivo, chi avrà gli incentivi incentivi auto 2019 e Bollo Il Bollo auto fa spesso parlare di sé per essere una delle tasse che gli italiani farebbero volentieri a meno di pagare. In molti sperano che ogni anno la tassa di proprietà sui veicoli venga eliminata o perlomeno ridotta. Ma questo non accadrà e non è mai stato nelle intenzioni del governo procedere in tal senso. L’obiettivo invece è un altro: quello ...

Chicago avrà per la prima volta una sindaca afroamericana : Per la prima volta la città di Chicago, negli Stati Uniti, avrà come sindaco una donna afroamericana. Al termine del primo turno delle elezioni del 26 febbraio nessuno dei 12 candidati sindaci ha ottenuto più del 50 per cento dei

Essere o non un'azienda tech? Perché non avrà più senso Chiederselo : Per Satya Nadella, ad di Microsoft, la convergenza legata al 5G e all'ubiquitous computing sta spingendo ogni azienda verso il software

Essere o non essere un’azienda tech? Tra 10 anni non avrà senso Chiederselo : Satya Nadella, ad di Microsoft, al Mobile world congress (foto: Wired) Barcellona – Tra dieci anni sarà superfluo distinguere tra “cosa sia un’azienda tecnologica e cosa no”, dice Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, dal palco del Mobile world congress di Barcellona. Perché, spiega il manager alla platea della più grande fiera internazionale delle telecomunicazioni, “ogni azienda oggi è destinata a diventare ...

Il Segreto anticipazioni : ADELA avrà ATTACChi DI PANICO e… : Le condizioni di salute di ADELA (Ruth Llopis) saranno sempre più incerte nei prossimi mesi de Il Segreto. A causa del colpo alla nuca che le ha sparato Basilio Duran, la maestrina rischierà infatti di morire perché alcune schegge della pallottola resteranno incastrate nelle vicinanze del suo cervello e, qualora dovessero spostarsi, potrebbero crearle dei problemi irreversibili. La donna, sconvolta, tenterà inizialmente di nascondere tutto ...

Avrà inizio giovedì in Vaticano la conferenza sulla protezione dei minori nella Chiesa voluta da papa Francesco : In Vaticano, fino a domenica 24, s'incontreranno così i rappresentanti di tutte le Conferenze Episcopali del mondo, e saranno presenti anche le vittime di abusi. Padre Hans Zollner, responsabile del ...

Sanremo Young 2019/ Diretta : le altre proposte TV della serata - Chi avrà la meglio? : Sanremo Young 2019, Diretta e ospiti: Antonella Clerici e John Travolta conduttori. Sul palco il vincitore della 69esima edizione del Festival Mahmood.

LG G8 ThinQ avrà uno schermo OLED risonante e tante altre Chicche per audiofili : A un passo dalla presentazione, tramite un comunicato ufficiale scopriamo che LG G8 ThinQ avrà uno schermo OLED molto particolare e tante funzionalità e caratteristiche che gli audiofili e gli appassionati di musica apprezzeranno senz'altro. L'articolo LG G8 ThinQ avrà uno schermo OLED risonante e tante altre chicche per audiofili proviene da TuttoAndroid.

Sanremo 2019 - le pagelle intergenerazionali – Io dico Ultimo - mia figlia AChille Lauro. Chi ci avrà preso? : Il Festival di Sanremo è talmente nazional-popolare che non puoi non guardarlo almeno la prima sera. Per divertirci in famiglia abbiamo deciso di “spararci” tutta la maratona della prima serata insieme, felici del fatto che in una sola volta avremmo visto tutte e 24 le esibizioni dei cantanti che, per fortuna, non hanno categorie strane come giovani/vecchi, big/conosciuti da nessuno. Ci spiace invece che non ci siano ...

Allegri : 'Abbiamo accontentato Chi vuole il bel gioco - Dybala avrà avuto freddo' : Ieri sera, all'Allianz Stadium, la Juventus ha pareggiato con il Parma per 3-3. I padroni di casa inspiegabilmente hanno subito la rimonta avversaria, in quella che doveva essere la partita del riscatto, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. I bianconeri sono andati in vantaggio nel primo tempo con Cristiano Ronaldo, poi nella ripresa Daniele Rugani ha segnato la rete del raddoppio. Il Parma non si è fatto attendere ed ha risposto con il ...

Calciomercato Empoli : IaChini avrà Pajac : Calciomercato Serie A: il club toscano si è assicurato Marko Pajac dopo aver battuto la concorrenza del Frosinone.Calciomercato Empoli, Pajac/ Come riporta ‘Sky Sport’, manca solo l’ufficialità e Marko Pajac sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Empoli. Il terzino croato rientrato al Cagliari in estate dopo il prestito al Perugia, arriverà con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso ...

F1 - la Renault taglia con il passato : “la nuova monoposto non avrà nulla a che vedere con la vecChia” : Il direttore esecutivo del team di Enstone ha parlato della nuova monoposto, che verrà presentata il 12 febbraio, prima di iniziare i test la settimana successiva Si lavora duro ad Enstone, il tempo stringe e la nuova Renault deve essere pronta per il 12 febbraio, data della presentazione ufficiale. Ingegner e meccanici sudano e si sacrificano senza sosta per regalare a Hulkenberg e Ricciardo una monoposto competitiva, che possa lottare ...

Reddito - l’evento M5s. Di Maio : “Chi non ha niente avrà almeno 780 euro. Sarà anche strumento di emersione del nero” : “Buongiorno a tutti e benvenuti a quella che per noi è una festa sul Reddito di cittadinanza e una rivoluzione per il mondo del lavoro italiano”. Il vicepremier Luigi Di Maio ha aperto così il Big event organizzato dal Movimento 5 Stelle a Roma per presentare Reddito e quota 100, le due misure simbolo del governo gialloverde approvate dall’ultimo consiglio dei ministri, anche se il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in ...